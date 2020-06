Covid-19 : Le conseil communal de Marrakech à l’écoute des exploitants des parkings

mercredi, 10 juin, 2020 à 20:18

Marrakech- Le Conseil communal de Marrakech a tenu, mercredi, une réunion de travail avec les exploitants des parkings, dédiée à l’examen des mesures à mettre en œuvre pour atténuer les répercussions socio-économiques de la crise induite par la pandémie du coronavirus sur ce secteur.

Cette rencontre, qui s’insère dans le sillage de l’approche participative et de la politique d’écoute et d’interaction adoptées par la Commune de Marrakech, se fixe pour objectifs de mettre l’accent et de débattre de la situation actuelle du secteur, et d’examiner et d’identifier les problèmes dont il souffre, tout en mettant l’accent sur les aspirations et attentes des professionnels.

Lors de cette rencontre, les exploitants des parkings ont tenu à relever que ce secteur a subi de plein fouet les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire qui a coïncidé avec les saisons du printemps et de l’été, caractérisées par une grande affluence des usagers de parkings, pointant du doigt la baisse remarquable des recettes générées par cette activité/

Dans ce sens, ils ont appelé les élus locaux à jouer leur rôle en plaidant la cause des professionnels auprès du gouvernement et du parlement, dans l’optique de trouver une solution appropriée, entre autres, le rééchelonnement de leurs crédits bancaires.

Le vice-président du Conseil communal, Abdeslam Si Kouri, a mis en relief les mesures proactives adoptées par le Maroc afin d’enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19), ainsi que la politique clairvoyante menée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis de créer des comités de veille et le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ainsi que les mesures d’appui aux familles démunies en vue d’atténuer leurs souffrances.

Le vice-président du Conseil communal, chargé du secteur, Abderrazak Jebbour, a souligné, quant à lui, que les questions soulevées seront traitées selon les priorités, relevant que la commune restera toujours ouverte au dialogue, à la concertation et à la coordination.

Cette réunion s’est déroulée dans le respect total des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes, dont le port obligatoire des masques de protection, ainsi que de la distanciation sociale.

Pour rappel, le conseil communal de Marrakech avait organisé une série de réunions similaires avec les membres du Conseil régional du tourisme (CRT), les promoteurs immobiliers, les professionnels du transport touristique, les propriétaires des cafés et restaurants ainsi que les associations et instances représentatives du secteur de location de voitures.