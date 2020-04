Covid-19: Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab consacre 6,5 MDH pour l’achat des tablettes aux élèves

jeudi, 2 avril, 2020 à 18:31

Dakhla – Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab a décidé d’allouer un montant de 6,5 millions de DH pour financer l’achat des tablettes aux élèves pour faciliter leur accès à “l’enseignement à distance”, dans le cadre de sa contribution à la mise en œuvre des mesures de précaution et de prévention prises pour réduire la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, le Conseil indique que ces tablettes vont bénéficier à tous les élèves qui vont passer les examens certifiants au niveau de la région et qui sont inscrits dans les établissements publics au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Ces outils numériques seront distribuées en coordination avec les autorités locales et l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab dans les prochains jours, dans le but de mener cette opération dans des conditions meilleures.

Cette opération qui vise à aider les élèves à poursuivre leurs études à distance et à assurer la continuité pédagogique, est destinée aux élèves des niveaux de première et deuxième année baccalauréat, de troisième année collège et de sixième année primaire, précise le communiqué.

A cet effet, une plateforme numérique sera créée pour faire réussir ce programme, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le Conseil de la région et l’AREF pour hisser la qualité de l’enseignement, notamment le volet relatif au soutien pédagogique.

D’après la même source, cette contribution est de nature à renforcer l’esprit de solidarité et d’entraide qui caractérise les différentes composantes et forces vives de la société marocaine, pour mieux surmonter les difficultés engendrées par la pandémie du Covid-19.