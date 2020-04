Covid-19 : Le conseil Régional et la Wilaya de Béni Mellal- Khénifra intensifient leurs efforts pour juguler la pandémie

lundi, 6 avril, 2020 à 17:55

Béni Mellal – Le Conseil Régional et les autorités de la wilaya de la région Béni Mellal- Khénifra ont intensifié les efforts, via plusieurs initiatives et actions ciblant différentes provinces et ce, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Ainsi, le Conseil de la région a consacré un budget de 50 millions de DH pour soutenir ces multiples efforts et initiatives, indique-t-on de source à la wilaya de la région.

Dans cette lignée, le Conseil de la Région a mobilisé, dans un premier temps, quelque 10 millions de DH pour l’achat de matériel de stérilisation et de désinfection, ainsi que pour l’acquisition de 50.000 kits alimentaires, au profit des familles nécessiteuses, directement affectées par les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’instance élue a également consacré un budget de 16 millions de DH pour l’acquisition de 100 mille paniers de produits alimentaires de première nécessité, qui seront distribués dans le cadre des actions de solidarité, aux familles touchées par l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, un montant de 10 millions de DH a été mobilisé pour l’acquisition de 15 camions-citernes destinés à approvisionner le monde rural en eau potable, outre la consécration par ledit Conseil, d’un montant de 14 millions de DH pour l’acquisition, dans le cadre d’un accord en cours d’élaboration, de matériels médicaux et de stérilisation pour la Direction Régionale de la Santé, destinés à l’hôpital régional de Béni Mellal.

Le Conseil Régional, en oordination avec les autorités locales, a pris également un ensemble de mesures dans le souci de prêter main forte aux populations touchées par la propagation de la pandémie, ainsi que pour l’acquisition de matériels de stérilisation et de désinfection.