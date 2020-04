Covid-19: Continuité des services à l’Agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour

jeudi, 23 avril, 2020 à 16:39

Casablanca – L’Agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour a entrepris une batterie de mesures à plusieurs niveaux pour assurer la continuité du service public durant l’état d’urgence sanitaire, décidé pour enrayer la diffusion du nouveau coronavirus.

L’Agence a déployé un éventail de solutions numériques pour assurer l’essentiel de ses prestations à distance, en harmonie avec les orientations émanant du ministère de tutelle au sujet de la pandémie du nouveau coronavirus et par souci de protection de ses employés et des usagers.

Dans un communiqué, l’Agence indique avoir procédé à l’actualisation de son portail électronique www.auejsb.ma qui devient une plate-forme de communication et d’échange par excellence permettant ainsi à l’agence de rester en perpétuelle interaction avec son environnement extérieur.

Ce portail répond à plus de 90% des besoins des usagers et des professionnels en termes de E-services, explique l’Agence, notant qu’il contient également une documentation quasi-exhaustive afin de garantir le maximum d’informations à ses visiteurs (lois, statistiques, rapports, activités, actualités, etc.).

Ce projet a été mis en œuvre dans le parfait respect des différentes dispositions et prescriptions réglementaires en vigueur au Maroc, notamment celles relatives au droit d’accès à l’information, aux textes de loi régissant la protection des données à caractère personnel ainsi que celles ayant trait à la sécurité des systèmes d’informations.

En outre, l’Agence a expliqué avoir mis en place une application pour la demande, le paiement et l’obtention de la note de renseignements urbanistiques “E-note”, renvoyant à l’instruction des différents projets de construction et de lotissement soumis au niveau de la plate-forme numérique Rokhas.ma, en ce qui concerne toutes les étapes du processus, y compris le paiement et la signature électroniques.

Elle fait état également de la Pré-instruction des grands projets E-pré-instruction; (conseil, assistance et accompagnement), le suivi des projets d’investissements à travers la plate-forme numérique des centres régionaux d’investissement www.cri-invest.ma et l’adoption du mode de paiement électronique à distance pour les services rendus grâce au module E-prestation et de la technique Visioconférence pour la gestion des réunions.

Ces solutions numériques permettent aussi l’étude et instruction des requêtes et des oppositions qui parviennent directement ou via la plate-forme nationale des requêtes Chikaya.com et donnent la possibilité de consultation, pour les particuliers et les professionnels, des documents d’urbanisme à travers le portail d’informations géographiques “Géoportail”.

L’Agence assure la possibilité d’achat en ligne des documents d’urbanisme et autres à travers E-vente de documents, la généralisation de la technique des QR codes étant donné son avantage dans la gestion de temps lors de la recherche de l’information et sa fiabilité pour s’assurer aussi bien de l’authenticité des documents que de leurs contenu sans compter sa simplicité et sa précision.

L’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, qui a procédé à la mise en place d’un bureau d’ordre digital, a œuvré en vue de l’exploitation des moyens offerts par les différents réseaux sociaux en créant ses propres comptes sur la toile ( Facebook-Twitter- Youtube), ce qui va permettre de créer la synergie et l’interactivité nécessaires avec les requérants et ainsi pouvoir répondre rapidement à leurs attentes.

En matière des mesures préventives, l’Agence a mis en place un comité de vigilance composé des représentants des différents départements de l’établissement, du représentant du personnel et de celui de l’association des œuvres sociales.

Les employés de l’agence ont été sensibilisés à s’engager et à se conformer au strict respect des conditions d’hygiène et de prévention, à côté de la stérilisation de son siège chaque quinzaine et un approvisionnement approprié quant aux produits nécessaires à l’hygiène collective.

L’Agence a, aussi, procédé à l’organisation d’une permanence entre les employés afin de limiter les déplacements, en privilégiant le travail à distance grâce au “Télétravail” dans le but de garantir le minimum de présence au sein de l’établissement.