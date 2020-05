Le Covid-19 contribuera à la mise en place de méthodes nouvelles et innovantes pour surmonter les difficultés psychologiques et sociales

mercredi, 6 mai, 2020 à 13:39

-Par Khadija Tahiri-

Rabat – Les leçons tirées de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) contribueront à la mise en place de méthodes nouvelles et innovantes pour surmonter les nombreuses difficultés psychologiques et sociales qui menacent la sécurité et la quiétude des enfants et des citoyens plus généralement, a estimé le sociologue Ali Chaabani.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Chaabani a souligné que l’apparition de cette pandémie était à la fois “forte et dangereuse”, du fait qu’elle a suscité des perturbations à différents niveaux, notamment au niveau psychologique et social, ce qui impose un accompagnement et des soins psychologiques et sociaux aux jeunes enfants et aux citoyens pendant et après la crise du Covid-19.

Le professeur-chercheur en sociologie à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Sala Al Jadida a indiqué que “tous les parents ne sont pas aptes à assurer une atmosphère de quiétude à leurs enfants au cas où la vie ne reprendrai pas son rythme habituel”, soulignant à cet égard la nécessité de prendre des mesures adéquates afin d’encourager les gens à reprendre une vie normale sans crainte ni inquiétude, en particulier pour les enfants.

M. Chaabani affirme que la responsabilité de la mise en place de ces mesures incombe à l’État et aux établissements chargés de l’intégration sociale, appelant à des efforts concertés de la part de tous les spécialistes et les acteurs, pour surmonter les troubles psychologiques “qui ont, sans aucun doute, affecté de nombreux enfants au cours de cette période”. Cette opération “ne sera pas facile”, mais avec les efforts concertés et la coopération en terme d’éducation et d’orientation, cela deviendra réalisable, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, M. Chaabani a noté la nécessité d’impliquer les médias officiels et privés dans ce processus et de multiplier les programmes éducatifs et d’orientation qui renforcent l’immunité de l’enfant et du citoyen et les poussent à surmonter toutes les peurs et leur redonne confiance en eux.

En outre, le sociologue considère que l’épidémie du Covid-19 a dévoilé de nombreux avantages qui étaient dissimulés dans les comportements et pratiques habituels des gens, ajoutant que “ces comportements n’apparaissaient pas en raison de la prédominance de la médiocrité contre le sérieux, la raison et la clairvoyance des créateurs, des intelligents et des génies du pays dans des domaines et des disciplines rares”.

“Grâce à la pandémie, les Marocains ont découvert un grand nombre de jeunes chercheurs, travaillant jour et nuit dans les laboratoires des grands instituts et universités du pays et de l’étranger, afin de parvenir à mettre au point des outils et des dispositifs permettant de faire face à la pandémie ou d’atténuer sa gravité”, a affirmé M. Chaabani.

M. Chaabani a poursuivi que “la pandémie a, également, permis de constater l’activité des associations et des instances civiles et d’organismes actifs qui opèrent chaque jour et parcourent les quartiers des villes et les villages éloignés, à la recherche des nécessiteux et de tous ceux qui souffrent par ces circonstances difficiles”, mettant en lumière les campagnes de volontariat et le travail concerté des jeunes au sein de villes et des villages qui essayent de contenir les répercussions de cette pandémie.

Après avoir relevé que la pandémie a entraîné un élan de solidarité dans les réseaux sociaux de la part de sociologues, de religieux, de nutritionnistes et d’immunologiste, à travers l’échange de conseils avec les citoyens, M. Chaabani a souligné que le recours aux technologies de l’information et de la communication, dans tous les domaines de la vie, n’est plus un luxe ni un accessoire, notant qu’après la crise du Covid-19, les sociétés entreront inévitablement dans l’ère de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

Ainsi, on verra l’enseignement et la formation à distance, le sport à distance, l’achat à distance, la tenue de réunions et de conférences à distance ou les sessions parlementaires à distance, a-t-il dit, ajoutant que la révolution numérique consiste à apporter des solutions adaptées à la société de demain.

Les sociologues, psychologues, historiens, philosophes, économistes, juristes, biologistes et les médecins devraient analyser ce chemin accéléré, établir des lois et déterminer les valeurs et les principes de la nouvelle ère induite par la pandémie, a noté M. Chaabani, ajoutant que ces indicateurs clairs témoignent d’une volonté de passer du monde physique aux mondes virtuels.