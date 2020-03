Covid-19 : Contributions supplémentaires au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie

mercredi, 25 mars, 2020 à 20:05

Rabat – Le pôle social, composé du ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité et de la famille, de l’Entraide nationale et de l’Agence de développement social (ADS), a annoncé sa contribution au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Un communiqué du ministère indique que le secrétaire général du ministère, le chef du cabinet de la ministre, le Directeur de l’Entraide nationale et le Directeur de l’ADS, placées sous la tutelle de ce ministère, ont décidé de contribuer à ce fonds par un mois de salaire, alors que les directeurs centraux, les membres du cabinet et la Directrice de l’Institut de l’action sociale à Tanger ont contribué par une partie de leurs salaires.

Pour sa part, l’ADS a contribué par un million de dirhams au Fonds.

Faisant partie de l’élan de solidarité nationale, cette initiative intervient aussi en adhésion aux efforts déployés par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour une mobilisation générale en vue de lutter contre le coronavirus, et témoigne de l’attachement aux principes de citoyenneté et de patriotisme.

————————————————————-

– L’Association des œuvres sociales de l’enseignement supérieur (AOS SUP) a annoncé mardi sa décision de contribuer au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de Covid-19 pour lutter contre cette pandémie.

“A la suite d’un consensus des membres du Conseil d’administration et du Bureau central de l’AOS SUP à l’issue d’une réunion “virtuelle” extraordinaire, l’association a décidé de verser un montant de 200.000 dirhams au Fond spécial, et ce dans le cadre de l’élan de solidarité nationale et la mobilisation citoyenne pour lutter contre la pandémie de Covid-19″, indique un communiqué de l’association.

L’AOS SUP a, par ailleurs, salué tous les médecins, pharmaciens, infirmiers et tout le personnel du secteur de la santé pour leurs efforts considérables visant à juguler ce danger imminent qui menace tout le monde sans exception.

Elle a, en outre, salué le personnel du département de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur pour leur implication spontanée en vue de limiter les répercussions négatives de cette pandémie sur la formation, ainsi que tous les employés des secteurs vitaux, précise le communiqué.

L’association a également loué toutes les initiatives sérieuses des autorités publiques visant à assurer la protection et la sécurité de tous les citoyens, a ajouté la même source.

Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau central de l’AOS SUP appellent au respect des mesures préventives annoncées et préconisées par les différentes administrations publiques, exprimant la volonté de tous les adhérents de l’association, chacun selon sa spécialité et ses capacités, à contribuer à l’effort national collectif et à la gestion de la pandémie de Covid-19.

————————————————————-

– La Fédération royales marocaine d’athlétisme a décidé d’apporter 1,5 million de dirhams dans le cadre de l’opération nationale de solidarité contre le covid-19, a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué parvenu mardi à la MAP.

————————————————————-

La Fondation Brahim Akhiate pour la diversité culturelle a annoncé sa décision de contribuer au Fonds spécial.

Suite à une réunion de son bureau exécutif, la Fondation indique qu’elle fera un don équivalent à 30% du total des subventions annuelles prévues pour l’année 2020 au profit dudit Fonds.

D’après la même source, le Bureau exécutif de la Fondation a appelé les différents acteurs associatifs opérant dans le domaine de la promotion et de la valorisation culturelle, chacun selon ses moyens, à adhérer à cet effort de solidarité nationale, en vue d’incarner les valeurs de solidarité et d’entraide entre les différentes composantes de la société durant cette conjoncture exceptionnelle en étant unis dans notre diversité.