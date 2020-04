Covid-19 : coordination entre l’AREF de Drâa-Tafilalet et la FSE de Rabat en matière de soutien psychologique

mardi, 28 avril, 2020 à 17:44

Errachidia – L’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Drâa-Tafilalet et la Faculté des Sciences de l’Education (FSE) relevant de l’Université Mohammed V de Rabat sont en train de coordonner leurs efforts en matière de soutien psychologique à distance face à la pandémie du Covid-19.

L’AREF de Drâa-Tafilalet a annoncé, dans un communiqué, que cette coordination a pour objectif de tirer profit de l’expérience de la cellule de soutien psychologique à distance Covid-19, lancée par la FSE de Rabat, en faveur des différents acteurs et parties concernés par le domaine de l’enseignement et de l’éducation dans la région.

Cette initiative intervient dans la conjoncture que traverse le Maroc à cause de la pandémie du nouveau Coronavirus qui a engendré une situation sanitaire et psychologique exceptionnelle de stress, d’angoisse et de pression, souligne la même source.

Elle est motivée, note le communiqué, par la conviction quant à l’importance du soutien psychologique pour faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19, ainsi que de la consolidation des mécanismes de mise en œuvre du plan de continuité pédagogique et de la préparation des conditions adéquates pour l’enseignement à distance.

Cette initiative a pour objectif aussi de consacrer la culture d’intégration et de coopération entre les différents départements du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette coopération entre dans le cadre de la consolidation du soutien psychologique au profit des différents acteurs concernés par le domaine de l’éducation et de la formation dans la région, à travers des orientations et des explications scientifiques sur la santé psychologique et les comportements corrects à adopter dans de telles situations.

Elle a pour objectif aussi d’atténuer la pression due au confinement et aux exigences de l’opération d’enseignement à distance aussi bien pour les apprenants que pour les parents des élèves.

Les bénéficiaires de cette initiative peuvent établir un contact direct avec les experts de la cellule de soutien psychologique à distance Covid-19, à travers sa page sur Facebook et leurs numéros de téléphone.

L’AREF a, par ailleurs, salué les efforts fournis par l’ensemble de ses cadres éducatifs, administratifs et techniques, ainsi que par les élèves et les partenaires du système de l’éducation au niveau de la région pour la poursuite de l’opération de l’enseignement à distance et la continuité pédagogique. Elle a plaidé pour davantage d’adhésion positive de la part de l’ensemble des intervenants pour assurer la réussite de cette opération.