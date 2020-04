Covid-19: Distribution d’aides alimentaires au profit de 20.000 familles nécessiteuses à Laâyoune

mardi, 28 avril, 2020 à 17:34

Laâyoune – Près de 20.000 familles nécessiteuses vont bénéficier d’une opération d’aide alimentaire décidée par le conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le conseil provincial et la commune de Laâyoune, dans le cadre des initiatives visant à atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur les populations.

Ces aides sociales, destinées aux couches sociales défavorisées et en situation de précarité, seront distribuées en coordination avec les autorités de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra pour que l’opération se déroule dans les meilleures conditions, a affirmé le président de la commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ouled Errachid.

Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atténuer les effets socio-économiques de cette pandémie sur les catégories sociales démunies et vise à consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide entre les différentes composantes de la société, a-t-il déclaré à la presse lors du lancement de l’opération de distribution de ces aides.

M. Ouled Errachid a ajouté que cette initiative reflète la mobilisation des conseil régional, provincial et communal pour faire face à l’impact social du Covid-19 et pour contribuer à atténuer les charges des couches sociales défavorisées et en situation de précarité en mettant à leur disposition les denrées alimentaire et les produits de première nécessité en cette conjoncture exceptionnelle.

Il a également fait part de la disposition constante des différentes composantes de ces instances élues à mettre en œuvre toutes les initiatives et à mobiliser tous les moyens pour lutter contre les répercussions de cette pandémie.

Une commission a été mise en place pour la distribution de ces aides aux bénéficiaires, à leur domicile, dans le cadre des mesures de prévention prévues par l’état d’urgence sanitaire en vue de prévenir les risques de contamination au virus.

Le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra avait débloqué 20 millions de dirhams en vue de soutenir les efforts visant à réduire l’impact du Covid-19 sur les populations.

Une partie de ce montant est destinée à l’achat des denrées alimentaires de première nécessité au profit des familles nécessiteuses issues des provinces de Laâyoune, Boujdour, Smara et Tarfaya, alors que le reste est consacré à l’acquisition du matériel et des équipements médicaux nécessaires pour les centres hospitaliers de la région.