Covid-19: Distribution de masques de protection au profit des habitants des communes rurales de Marrakech

vendredi, 10 avril, 2020 à 23:19

Marrakech – Des masques de protection ont été distribués au profit des habitants des communes rurales relevant de la préfecture de Marrakech, et ce afin de les sensibiliser quant à l’importance de respecter les mesures préventives, ainsi que les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Initiée par l’association “Awlad Leblad”, en coordination avec les autorités locales du Caïdat d’Ait Imour, cette opération s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des efforts déployés à l’échelle nationale comme au plan local, pour une meilleure mise en oeuvre des mesures préventives visant à endiguer cette pandémie.

Ainsi, ladite association a procédé à la distribution gratuite de masques de protection en faveur des habitants des douars relevant du caïdat d’Ait Imour, tout en leur prodiguant des conseils pratiques sur l’utilisation correcte de ces masques.

A cette occasion, le président de l’association “Awlad Leblad”, Mohamed El Amari, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette campagne de sensibilisation vise à consolider la prise de conscience de la population en milieu rural, des dangers du coronavirus et de l’informer sur les bonnes pratiques d’hygiène à adopter.

Dans ce sens, il a insisté sur l’importance de respecter le confinement et d’éviter de sortir sauf en cas de nécessité extrême, saluant l’engagement des autorités locales dans cette action louable.

Par ailleurs, l’association s’est inscrite dans des opérations destinées à la désinfection des souks et des douars, ainsi que dans une campagne de distribution de denrées alimentaires de base et du fourrage pour le bétail et ce, dans l’optique de réduire les déplacements vers Marrakech dans ces circonstances exceptionnelles, a-t-il ajouté.