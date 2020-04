Covid-19: Distribution de masques de protection aux marins pêcheurs du port de Dakhla

lundi, 20 avril, 2020 à 21:52

Dakhla – Des masques de protection ont été distribués récemment aux marins pêcheurs du port de Dakhla, pour les aider à respecter les mesures préventives décidées par les autorités pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Supervisée par l’Association de recherche et sauvetage des vies humaines en mer à Dakhla, en coordination avec les autorités locales, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des efforts déployés à l’échelle nationale comme au plan local, pour une meilleure mise en œuvre des mesures de précuation visant à endiguer cette pandémie.

L’opération de distribution gratuite de masques aux gens de mer au port de Dakhla, initiée en coordination également avec le Croissant rouge marocain section Dakhla, a été l’occasion pour sensibiliser les marins pêcheurs à l’importance du port des masques de protection dans la lutte contre la propagation du virus. Des conseils pratiques leur ont été prodigués à cette occasion sur l’utilisation correcte de ces masques.

Les marins pêcheurs ont également été sensibilisés sur cette pandémie et sur la nécessité de respecter les mesures préventives prises pour la préservation de leur santé et de leur sécurité, ainsi que sur l’importance de respecter les normes d’hygiène nécessaires et d’utiliser les moyens de stérilisation avant d’accéder aux bateaux.

Cette initiative a connu l’adhésion des marins pêcheurs qui ont affirmé leur engagement en faveur des efforts visant à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

En parallèle, les bénévoles de cette association ont mené des opérations de désinfection des véhicules ayant acces au port et distribué des brochures sur les bonnes pratiques d’hygiène à adopter.