Covid-19: Distribution de masques de protection aux marins pêcheurs du port d’Al Hoceima

jeudi, 9 avril, 2020 à 16:30

Al Hoceima – Des masques de protection ont été distribués, jeudi matin, à plusieurs marins pêcheurs au port d’Al Hoceima, dans le but de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Supervisée par l’Association “Al Hoceima Ajial”, en coordination avec les autorités locales, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés à l’échelle nationale et locale de mise en œuvre des mesures préventives pour la lutte contre le nouveau coronavirus.

L’opération de distribution gratuite de masques aux gens de mer au port d’Al Hoceima, initiée en coordination également avec les associations œuvrant dans ce port, s’inscrit dans le cadre d’atténuation des risques de propagation du virus, a expliqué, le président de l’Association, Abid Al Aissaoui, dans une déclaration à la MAP.

À cette occasion, les marins pêcheurs ont été sensibilisés quant à l’importance du port des masques de protection dans la lutte contre la propagation du virus et ont reçu des explications sur leur mode d’emploi, a indiqué M. Al Aissaoui.

Les marins pêcheurs ont également été sensibilisés sur cette pandémie et sur la nécessité de respecter les mesures préventives prises pour la préservation de leur santé et de leur sécurité, ainsi que sur l’importance de respecter les normes d’hygiène nécessaires et d’utiliser les moyens de stérilisation avant d’accéder aux bateaux, a-t-il fait savoir.

Cette initiative a connu l’adhésion de l’ensemble des marins pêcheurs et travailleurs du secteur, qui ont affirmé leur engagement en faveur des efforts visant à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée et la délégation provinciale des pêches maritimes d’Al Hoceima ont organisé, récemment, des campagnes de sensibilisation au profit des marins et des armateurs de pêche au port d’Al Hoceima, les appelant au respect des conditions d’hygiène et à veiller constamment à la propreté des bateaux de pêche.