Covid-19 : Dix nouvelles rémissions au CHU Mohammed VI de Marrakech, 170 au total

dimanche, 3 mai, 2020 à 15:40

Marrakech – Dix patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, dimanche, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Il s’agit de 06 hommes et 04 femmes, âgés entre 26 et 74 ans, définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs.

Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 170 le nombre total des patients ayant quitté cet établissement hospitalier après la confirmation de leur guérison totale.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui Abdelmajid, a souligné que la durée d’hospitalisation des patients guéris se situait entre 13 et 39 jours, notant que les cas guéris étaient surveillés 24h/24 et 7j/7 par le corps médical et infirmier.

Parmi les cas guéris figurent deux français et un camerounais, a-t-il fait savoir, ajoutant que la plupart des patients ne souffraient d’aucune complication ou de maladie chronique, à l’exception de deux cas.

M. Takoui a expliqué que l’augmentation du nombre de guérisons dans la région, est due à l’accessibilité et la disponibilité des tests pour le diagnostic de l’infection par le Covid-19, réalisés au sein du laboratoire de microbiologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, et à la prise de conscience des citoyens qui s’orientent vers les hôpitaux dès l’apparition du moindre symptôme, ainsi qu’au dépistage précoce des personnes contacts.