Covid-19: Famille, enseignants et administration pédagogique, trois clés de l’accompagnement psychologique des élèves (Vice-Doyen de la FSE)

dimanche, 17 mai, 2020 à 11:59

— Par Abdelilah EDGHOUGUI —

Rabat – La famille, les enseignants et l’administration pédagogique sont les clés de l’accompagnement psychologique des élèves dans un contexte marqué par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le Vice-Doyen de la Faculté des sciences de l’éducation (FSE), relevant de l’Université Mohammed V de Rabat, M. Khalid Derkaoui.

La famille joue un rôle primordial dans la stabilité psychologique de l’enfant, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la MAP au sujet de la décision du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant la gestion du reste de l’actuelle année scolaire.

“Elle permet de convaincre l’enfant de rester chez lui et de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement”, a indiqué M. Derkaoui, mettant en relief l’importance de la trilogie famille, enseignants et administration pédagogique dans l’accompagnement psychologiques des élèves.

Ainsi, l’accompagnement des parents pendant l’enseignement à distance facilite, selon lui, l’apprentissage à travers la résolution de toutes les lacunes que les jeunes apprenants peuvent rencontrer.

Dans le même sillage, les enseignants qui jouissent des capacités pédagogiques et des compétences méthodologiques nécessaires, peuvent dispenser des enseignements tout en prenant en considération l’état psychologique de leurs élèves et en les aidant à relever le défi de la peur.

Aussi, la disponibilité des moyens d’enseignement technologiques innovants s’impose pour accomplir la mission des enseignants dans les meilleures conditions, a relevé le vice-doyen, soulignant le rôle qui incombe à l’administration pédagogique en termes de mise de tous les moyens nécessaires à la disposition du personnel pédagogique en vue de garantir la stabilité psychologique des élèves.

De l’avis de M. Derkaoui, la stabilité psychologique des élèves est susceptible d’offrir aux chercheurs des opportunités dans le domaine de la pédagogie, la didactique des langues, la psychologie et la technologie éducative. Il a fait observer à cet égard que la FSE était “pionnière en la matière” avec la mise en place d’une “cellule d’accompagnement psychologique destinée à répondre aux besoins des citoyens marocains, en général, et des élèves et étudiants en particulier”.

“Les premiers résultats de cette initiative s’avèrent très prometteurs et encourageants pour la FSE qui cherche à s’ouvrir sur son environnement socio-économique et académique”, s’est réjoui M. Derkaoui.

“En attendant les résultats de l’évaluation de l’enseignement à distance”, le vice-doyen de la FSE a relevé que le dispositif pédagogique, technologique et technique mis en œuvre, a permis, en un temps record, aux élèves de poursuivre leur activité d’apprentissage dans des conditions favorables.

Ledit dispositif permettra, à l’avenir, d’asseoir les bases d’une réflexion sur les plateformes technologiques dédiées à l’enseignement à distance et par conséquent de constituer un complément incontournable à l’enseignement en présentiel”, a-t-il souligné, qualifiant de “judicieuse” la décision du ministère de tutelle concernant la gestion de l’année scolaire 2019-2020, perturbée par la propagation de la Covid-19.

“L’objectif primordial de cette décision pertinente est d’assurer la sécurité sanitaire des élèves et des étudiants mais aussi du personnel pédagogique, administratif et technique”, a-t-il dit, précisant que cette initiative, s’inscrit dans le cadre des consultations avec les parties prenantes et des concertations avec les acteurs du système éducatif national.

“A ce stade, nous saluons l’effort considérable de toutes les composantes de notre système d’éducation et de formation afin de garantir l’enseignement aux apprenants”, a-t-il conclu.