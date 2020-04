Covid-19 : Des hôtels classés de Meknès mettent à disposition des dizaines de chambres

vendredi, 3 avril, 2020 à 14:13

Meknès – Des hôtels classés, membres de l’association de l’industrie hôtelière (AIH) de Meknès-El Hajeb, ont mis des dizaines de chambres à disposition des soignants, des patients mis en quarantaine et des éventuels cas contaminés au Covid-19.

Les unités engagées dans cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité nationale, initié par SM le Roi Mohammed VI pour endiguer la propagation du Coronavirus, pourraient mobiliser jusqu’à 700 lits, a déclaré à la MAP le président de l’AIH, Nidal Lahlou.

D’autres unités hôtelières sont prêtes à adhérer à cette opération, a-t-il ajouté, notant que des structures hôtelières locales abritent déjà des équipes médicales mobilisées dans la lutte contre cette crise sanitaire mondiale.

‘’C’est une initiative louable’’, a souligné, de son côté, Hind Hedda, médecin à l’hôpital provincial Mohammed V à Meknès, qui a salué l’engagement des hôteliers de Meknès, qui ont mis gratuitement leurs établissements à la disposition des cadres médicaux, paramédicaux et administratifs mobilisés dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

‘’C’est d’autant plus important qu’il s’agit de faire en sorte que les soignants ne soient pas un vecteur de transmission du virus aux citoyens et à leurs familles et qu’ils soient disponibles pour la structure médicale et le comité du pilotage’’, a-t-elle dit.

Mettant en avant la mobilisation et l’engagement inconditionnel des hôteliers, elle a appelé les citoyens à respecter les consignes des autorités compétentes en restant chez eux, pour préserver leur santé et celle de leur famille et des autres habitants.

En parallèle à cette initiative, l’AIH contribue à l’opération d’aide alimentaire de proximité, à travers la distribution de paniers de denrées alimentaires au profit de 1.000 familles démunies.