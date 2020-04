Covid-19: huit nouvelles guérisons dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

mercredi, 22 avril, 2020 à 15:38

Si la crise économique et financière de 2008 a accentué le clivage démondialisation contre mondialisation, la crise actuelle semble avoir dévié la trajectoire du débat au profit d’une troisième voie, celle de la régulation de la mondialisation, souligne un récent article du think-tank marocain Policy Center for the New South (PCNS) intitulé “l’inflexion de la mondialisation : raison et confusion dans le contexte covid-19”.