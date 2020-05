Covid-19: Huit stations de stérilisation de véhicules mises en place dans la préfecture de M’diq-Fnideq

samedi, 2 mai, 2020 à 13:01

M’diq – Le Conseil préfectoral de M’diq-Fnideq a mis en place huit stations de stérilisation de véhicules dans les cinq communes urbaines et rurales relevant de la préfecture.

Créées dans le cadre des efforts du Conseil pour la lutte contre la propagation du coronavirus, ces stations comprennent des réservoirs et des pompes permettant de pulvériser des produits pour stériliser les roues des véhicules, sans toucher les conducteurs, et ce en respectant les mesures préventives et sanitaires nécessaires.

Ce projet aux dimensions sanitaire et préventive s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence mis en place par le bureau du conseil préfectoral pour contribuer aux efforts visant à endiguer la propagation du coronavirus dans la préfecture, a indiqué le président du Conseil préfectoral de M’diq-Fnideq, Mohamed Larbi Mrabet, dans une déclaration à la MAP.

Les indicateurs “faibles” de contamination au coronavirus enregistrés au niveau de la préfecture poussent l’ensemble des acteurs à consentir leurs efforts afin de garantir toutes les conditions sanitaires pour baisser d’avantage le taux de contamination, et ainsi contenir le virus au sein de la préfecture, a-t-il expliqué.

Deux stations de stérilisation des véhicules ont été mises en place dans chacune des communes urbaines de M’diq, Martil et Fnideq, tandis qu’une station a été mise en place au niveau de la commune rurale de Belyounech et une autre au sein de la commune rurale d’Allyene, a ajouté M. Mrabet.

Par ailleurs, ce projet a été mené en coordination avec les services de la préfecture de M’diq-Fnideq et les autorités locales, et avec l’encadrement de la Délégation de la Santé, et ce dans le respect des mesures sanitaires, a-t-il noté, réaffirmant que l’opération de stérilisation menée avec des produits qui répondent aux normes de sécurité sanitaire et de qualité, visent uniquement les véhicules.

Il a également précisé que le Conseil préfectoral de M’diq-Fnideq a mobilisé toutes ses ressources matérielles et humaines pour contribuer, aux côtés des autorités publiques de la préfecture, à contenir le virus.