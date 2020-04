Le Covid-19 est-il sexuellement transmissible ?

vendredi, 24 avril, 2020 à 15:11

Rabat – Le nouveau Coronavirus (Covid-19) n’est pas une maladie sexuellement transmissible, mais les possibilités de contamination restent fortes vu que la relation sexuelle ne peut avoir lieu en respectant la distanciation sociale, affirme le Professeur Moulay Mustapha Ennaji, virologue.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ennaji, également directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, indique qu’il faut surtout faire la différence entre la transmission du virus par voie sexuelle et les rapports sexuels, expliquant que le premier cas concerne l’échange de fluides sexuels (sperme, liquide vaginal…), alors que le deuxième consiste en des rapports sexuels impliquant la proximité et un échange qui peut être une source de contamination via la toux ou l’éternuement.

Jusqu’à présent, aucune recherche documentée ou étude scientifique ne prouvent la transmission de Covid-19 à travers les rapports sexuels, a-t-il précisé, ajoutant que l’exception pourrait avoir lieu lorsque l’un des partenaires est porteur du virus et ne présente pas les symptômes de la maladie.

Dans ce cas, la possibilité de transmission du nouveau coronavirus se fait par l’échange de baisers ou tout autre comportement générant la salive, des projections respiratoires ou des sécrétions comportant le virus.

Le virologue a, ainsi, mis l’accent sur la nécessité de respecter les mesures préventives d’hygiène, ainsi que d’éviter de toucher les surfaces sur lesquelles le virus pourrait survivre et de laisser échapper des gouttelettes de salive ou d’autres sécrétions provenant de l’appareil respiratoire, comme l’éternuement et la toux.

Le Covid-19 n’est pas une maladie sexuellement transmissible au vrai sens du mot, mais il pourrait affecter la vie sexuelle des personnes, a-t-il conclu.