Covid-19: L’Agence urbaine Berrechid-Benslimane s’adapte par la dématérialisation

jeudi, 9 avril, 2020 à 12:35

Berrechid – L’Agence urbaine de Berrechid-Benslimane (AUBB) multiplie les actions pour s’adapter au contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), dans le but de garantir la continuité et la bonne qualité du service public.

L’AUBB s’est inscrite, depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, dans une politique de dématérialisation des procédures et a instauré un ensemble de mécanismes et d’outils pour éviter toutes les retombées directes et indirectes sur le climat d’investissement et le fonctionnement des structures d’accompagnement des citoyens et des professionnels.

L’Agence, conformément aux directives du ministère de tutelle, s’est attelée à appliquer des décisions strictes pour renforcer les mesures de prévention à travers l’activation des services en lignes afin de limiter les déplacements au maximum.

Elle se penche, surtout, sur la mise en place d’une plateforme SIG Web, qui vise la dématérialisation des différents processus de l’Agence, d’après un document de cet établissement parvenu à la MAP.

Dans l’attente de la finalisation de ce projet, l’Agence propose aux citoyens la délivrance des notes de renseignement à distance à travers la création d’une boite électronique “aubb.nr@aub.ma” pour réception et délivrance des NR.

Elle a également mis en place une solution provisoire permettant la régularisation en ligne des paiements des dossiers traités favorablement par les différentes commissions à travers l’adresse email “aubb.sr@aub.ma”.

En 2019, l’Agence Urbaine de Berrechid-Benslimane avait lancé un Geoportail permettant l’accès aux principales affectations urbanistiques qui relèvent de dix documents d’urbanisme homologués, tandis que l’ensemble des documents d’urbanisme homologués de son ressort territorial et les règlements y afférents ont été mis en ligne dans le site web officiel de l’Agence.

La consultation des règlements des marchés est également ouverte au grand public et les résultats des commissions “Grands Projets” et “Petits Projets” sont publiés régulièrement sur le site.