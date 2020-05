Covid-19: L’Agence urbaine d’Agadir assure des e-services

mardi, 5 mai, 2020 à 9:20

Agadir – L’Agence urbaine d’Agadir a annoncé l’adoption d’une batterie de mesures favorisant la mise en œuvre de l’administration en ligne pour assurer la continuité et la qualité du service public en cette conjoncture exceptionnelle, induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, l’Agence Urbaine d’Agadir a procédé à la mise en œuvre d’un dispositif visant à enrichir son offre en matière de services dématérialisés à travers la consultation et l’accès aux services en ligne sur son portail électronique “www.aua.ma”.

Les services en ligne mis à la disposition des citoyens, partenaires et opérateurs économiques, à travers ce portail électronique, portent essentiellement sur la délivrance en ligne de la note de renseignements urbanistiques “E-Note”, le dépôt des requêtes et des réclamations en ligne “E-Requête”, le paiement en ligne des services rendus “E-Prestation”, la pré-instruction des grands projets urbanistiques en ligne “E-Pré instruction”, la consultation interactive des documents d’urbanisme homologués “Géo-portail”, la demande de prises de contact et de rendez-vous avec la direction et les responsables de l’Agence, apprend-on d’un communiqué de l’établissement.

Par ailleurs, l’Agence Urbaine d’Agadir a procédé à la mise en place d’un bureau d’ordre digital et d’un compte Facebook, afin de créer une interactivité nécessaire avec ses usagers et de répondre rapidement à leurs attentes.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des actions entreprises par le Royaume pour enrayer la propagation du Covid-19 et en application des circulaires du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville relatives au maintien d’un service public de qualité permettant aux citoyens et promoteurs un accès à l’information et aux services administratifs.

La mise en place de ces e-services entre également dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour accélérer l’installation de l’e-administration, la promotion de la bonne gouvernance, la simplification des procédures ainsi que le développement des services en ligne, destinés aux investisseurs, professionnels, collectivités territoriales et citoyens.