Covid-19 : L’Agence Urbaine d’Essaouira prend une batterie de mesures pour assurer la continuité du service public

dimanche, 12 avril, 2020 à 15:25

Essaouira – L’Agence Urbaine d’Essaouira (AUESS) a pris une batterie de mesures préventives en vue de faire face à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et d’assurer la continuité du service public à même de le rapprocher du citoyen, à travers l’utilisation des nouvelles techniques de communication.

Les dispositifs mis en place par l’AUESS s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décrétées par le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et interviennent dans le sillage de l’adhésion de l’Agence à cette opération en vue de préserver la sécurité de ses fonctionnaires et des usagers.

Ainsi, l’Agence a indiqué, dans un communiqué, avoir procédé à la désinfection et à la stérilisation de ses dépendances, dont l’opération a été menée par des équipes du Bureau Communal d’Hygiène (BCH), et à l’instauration du système de permanence en vue de garantir la continuité du service public.

L’AUESS a aussi mis sur pied un comité de veille pour le contrôle de l’opération de désinfection et du nettoyage des bureaux et locaux de l’établissement.

Elle a, en outre, procédé à la mise à jour de sa plateforme électronique en langues arabe, amazighe et française, et au développement de deux versions pour ordinateurs et smartphones afin de permettre aux partenaires et à l’ensemble des citoyens de bénéficier de plusieurs prestations de services.

Il s’agit de la demande de la note de renseignements urbanistiques “e-note” et de conseils, du dépôt des requêtes et des réclamations “e-requête”, de la consultation des documents d’urbanisme, des résultats des commissions techniques et de celles chargées de l’instruction des dossiers, ainsi que des documents et autres informations via la généralisation des QR Codes.

L’Agence a, dans le même sillage, veillé à mettre à la disposition du public les lignes téléphoniques fixes, les adresses électroniques et les numéros de téléphone des personnes chargées de la réception des demandes d’informations, conclut le communiqué.