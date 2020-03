Covid-19: L’Agence urbaine de Marrakech met en place un comité de veille

mardi, 31 mars, 2020 à 15:43

Marrakech – L’Agence urbaine de Marrakech a mis en place un comité de veille chargé de faire le suivi et d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées ainsi que la qualités des services programmés dans ces circonstances exceptionnelles pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, ce comité veillera à la continuité de la mise en oeuvre des mesures relatives à la gestion immatérielle des procédures et au respect total des conditions préventives et proactives mises en oeuvre par les autorités compétentes, en dotant les services centraux, de manière continue, de toutes les données et les informations nécessaires via les services numériques, outre l’examen des dossiers d’obtention des autorisations d’urbanisme à travers le portail électronique (rokhas.ma).

Ce comité de veille va également assurer le suivi des dossiers des projets d’investissement à travers, la plateforme numérique des centres régionaux d’investissement (cri-invest.ma), ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies pour tenir des réunions et communiquer avec ses partenaires, les organismes professionnels et les associations de la société civile.

Il sera aussi chargé de sensibiliser les usagers et les partenaires quant à l’importance de communiquer par le biais des réseaux électroniques, en mettant trois numéros de téléphone à la disposition des citoyens pour répondre à leurs questions et leurs fournir toutes les informations possibles.

De même, ledit comité va interagir rapidement avec l’ensemble des demandes reçues à travers le site de l’agence (aumarrakech.ma) et traiter toutes les plaintes et réclamations via la plateforme (chikaya.ma), ainsi que la publication des documents d’urbanisme approuvés.

L’Agence urbaine de Marrakech veille à doter les autorités locales des plans et des photos aériennes de certains quartiers, et ce dans le cadre de mesures préventives pour la lutte contre la propagation du coronavirus, tout en accordant une importance particulière aux dossiers relatifs aux bâtiments menaçant ruine.

Ces mesures sont en droite ligne avec les directives du ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville pour faire face à la pandémie du coronavirus et assurer le bon déroulement de l’action administrative et la continuité du service public.