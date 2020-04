Covid-19 : l’Agence urbaine de Ouarzazate-Zagora-Tinghir décide de fournir ses services à distance

jeudi, 2 avril, 2020 à 17:46

Errachidia – L’Agence urbaine de Ouarzazate-Zagora-Tinghir a annoncé sa décision de fournir ses services à distance et de tenir ses réunions de travail en visioconférence, dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, cette administration a souligné que cette décision a pour objectif d’assurer la continuité du service public fourni par l’Agence urbaine de Ouarzazate-Zagora-Tinghir.

L’adoption de cette nouvelle procédure de travail porte sur “le traitement préalable et immédiat des dossiers au niveau de la province de Ouarzazate, comme première étape, dans la perspective de la généralisation de cette approche aux provinces de Zagora et Tinghir”, ajoute la même source.

Elle s’inscrit dans le cadre de la continuité du travail des commissions chargées de l’examen des dossiers d’urbanisme et de construction, ainsi que du souci de réduire les contacts directs entre les cadres techniques de l’agence, le but étant de les protéger de la propagation du nouveau Coronavirus.

Cette initiative fait partie de celles relatives à l’accompagnement technique, d’information et d’étude des dossiers soumis aux commissions provinciales d’uranisme et celles du guichet unique et ce, en coordination et avec les acteurs locaux concernés.

Par ailleurs, la même source a fait savoir que la commission du guichet unique des autorisations d’urbanisme à Ouarzazate a tenu mercredi une réunion par visioconférence axée sur l’examen de plusieurs dossiers de grands projets, avec la participation des représentants des services techniques concernés au niveau de la province et de la commune de Ouarzazate et de l’Agence urbaine.