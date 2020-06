Covid-19 : L’aide médicale marocaine destinée à Madagascar réceptionnée à Antananarivo

jeudi, 25 juin, 2020 à 19:30

Antananarivo – L’aide médicale marocaine destinée à Madagascar, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée à l’aéroport international d’Antananarivo.

La cérémonie de réception de cette aide s’est déroulée en présence notamment des ministres malgaches des Affaires étrangères et de la Santé, respectivement MM. Tehindrazanarivelo Liva Djacoba et Ahmad Ahmad, ainsi que de l’ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohamed Benjilani, de membres de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africain, section de Madagascar, et de membres de l’association des anciens étudiants malgaches au Maroc.

S’exprimant à cette occasion, M. Djacoba a tenu à exprimer la gratitude de son pays à SM le Roi Mohammed VI pour cet important acte de solidarité avec Madagascar, soulignant que le don marocain vient apporter une preuve supplémentaire quant aux relations exemplaires entre les deux pays.

« Ce don intervient à point nommé à un moment où le pays est en pleine lutte contre la propagation du Covid-19 », a encore dit le chef de la diplomatie malgache, réitérant les remerciements appuyés au Maroc qui se tient, a-t-il dit, toujours aux côtés de Madagascar.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Madagascar a souligné que cette assistance sanitaire, décidée par SM le Roi Mohammed VI, traduit de la manière la plus tangible, l’esprit de solidarité qui anime le Souverain à l’endroit des pays africains.

Rappelant les excellentes relations de coopération et de solidarité liant le Maroc et Madagascar, le diplomate a souligné que le Maroc a toujours été aux côtés de la Grande Ile quand elle a eu à traverser des périodes douloureuses telles que la sécheresse dans le sud, l’épidémie de la peste ou encore lors d’épisodes cycloniques ayant frappé le pays.

L’assistance marocaine est également l’expression de la coopération sud-sud solidaire et agissante mise en œuvre par le Maroc au profit de l’Afrique, a-t-il dit.

L’aide marocaine, qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays africains frères, comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu’un lot de médicaments.

Il s’agit notamment d’un important lot de masques de protection, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et de d’Azithromycine.

Cette aide en faveur de Madagascar s’inscrit dans le cadre d’une importante initiative Royale dont ont bénéficié plusieurs pays africains, appartenant à toutes les sous-régions du continent.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.