Covid-19 : Lancement d’un programme culturel et artistique interactif à Fès-Meknès

mardi, 5 mai, 2020 à 15:07

Fès – La direction régionale de la culture, de la jeunesse et du sport à Fès-Meknès vient de lancer un programme culturel et artistique interactif sous le thème “la culture à distance, exprimons-nous à travers l’art et le savoir en temps de Covid19”.

Ce programme (1er-31 mai) touche différentes formes d’art, notamment la musique, le théâtre, la lecture, le conte, l’écriture, l’art plastique, le dessin et la calligraphie arabe. Il portera sur des débats autour d’une multitude d’ouvrages, des psalmodies du saint Coran, des conférences et des interviews.

Le programme prévoit également des rencontres et des forums régionaux, nationaux et internationaux, un espace dédié aux créations des enfants et des jeunes, des expositions d’art et de patrimoine et des masterclass.

Au cours des quatre premières journées de cette manifestation, il a été procédé à la projection de deux courts métrages sur la gestion de la crise liée au Covid19 et le patrimoine de Meknès, au lancement du concours de psalmodie du Coran et un débat sur la confrérie Soufie Ahl Touat.

La cérémonie de remise des prix des différents concours sera organisée en marge de l’inauguration du centre Ain Qadous pour l’éducation culturelle et celui de l’animation culturelle d’Al Massira (Fès), lesquels ont été réalisés dans le cadre d’un programme de coopération entre l’INDH et la direction régionale de la culture.