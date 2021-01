Covid-19 : Lancement de l’opération de vaccination au profit du personnel de la préfecture de police de Marrakech

vendredi, 29 janvier, 2021 à 23:44

Marrakech – L’opération de vaccination contre la Covid-19 a été lancée, vendredi, au profit du personnel de la préfecture de police de Marrakech, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie.

Cette opération de trois jours (environ 400 personnes quotidiennement) cible les éléments de police, âgés de 45 ans et plus, et relevant des différents services sécuritaires (arrondissements de police, police judiciaire, accidents de la route, police de la circulation, etc).

Ainsi, les cadres des services préfectoraux de police de Marrakech, qui sont en première ligne pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, ont reçu la première dose du vaccin, dans une atmosphère empreinte d’un sens élevé de responsabilité et de mobilisation pour assurer le succès de cette campagne nationale, conformément aux critères de priorité fixés par le ministère de la Santé.

Dans ce sillage, la préfecture de police de Marrakech a mis en place un dispositif organisationnel et sanitaire afin de garantir la réussite de cette opération d’envergure, tout en veillant au respect des mesures préventives (distanciation physique, désinfection, port de masques de protection), alors qu’une commission mixte (médecins et agents de sécurité) veille au volet technique et à la vérification des noms des fonctionnaires inscrits sur les listes des bénéficiaires.

A cette occasion, Mme Sophia Aderkaoui, commissaire-divisionnaire et cheffe du service médical à la préfecture de police de Marrakech, a affirmé que conformément aux directives de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la préfecture de police de Marrakech a mobilisé tous les moyens techniques et organisationnels pour garantir le succès de cette opération de vaccination contre le nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Aderkaoui a indiqué que cette opération intervient un jour après le lancement officiel par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la campagne de vaccination à l’échelle nationale, notant que la première journée de cette opération, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, a été marquée par une forte affluence des fonctionnaires de la Sûreté nationale.

“Nous sommes très honorés de figurer parmi les premières catégories bénéficiaires, sachant que le personnel de sécurité était en première ligne pour la lutte contre la pandémie”, a-t-elle dit, tout en se félicitant de la collaboration entre les personnels médical et infirmier relevant du ministère de la santé et leurs homologues dans la préfecture de police de Marrakech afin que cette opération se déroule dans des conditions appropriées.

De leur côté, plusieurs cadres de la police bénéficiaires ont fait part de leur fierté d’avoir reçu cette première dose du vaccin contre la Covid-19, saluant, par la même occasion, les initiatives de Sa Majesté le Roi et de la DGSN pour le développement du service de police.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.