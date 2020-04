Covid-19: lancement de la phase IV de l’opération SALAMA en faveur des cadres de l’éducation

mercredi, 29 avril, 2020 à 14:14

Raba – Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le Fonds des Nations-unies pour la population (UNFPA) lancent conjointement la Phase IV de l’opération SALAMA, pour agir auprès des cadres du ministère engagés dans la réponse face à la pandémie du Covid-19.

Des “Salama Kits” pour l’hygiène et la prévention du coronavirus vont être mis à disposition d’enseignants impliqués dans le développement du contenu pour les élèves à distance, ainsi que les cadres du ministère impliqués dans cette dynamique, indique un communiqué conjoint du ministère et du Fonds onusien.

Ces kits visent à sensibiliser aux bonnes pratiques pour une meilleure prévention et à fournir des conseils et mesures à suivre, afin de répondre aux besoins spécifiques du personnel du Département de l’Éducation nationale.

Le département et l’UNFPA mènent un partenariat stratégique qui permet de renforcer l’accès à l’éducation et à l’information de santé adaptés aux besoins des jeunes, souligne-t-on.

Cette année, le ministère et l’institution onusienne œuvrent ensemble pour agir auprès des enseignants, des adolescents et des jeunes scolarisés en matière de connaissances fondamentales, de compétences requises, d’outils méthodologiques et d’assurance nécessaire pour aborder les questions relatives à leur santé et leurs modes de vie sains.