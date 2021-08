Covid-19 : Les apprenants de 18 ans et plus appelés à se faire vacciner dès le 16 août (ministère)

samedi, 14 août, 2021 à 11:55

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a invité les élèves, étudiants et stagiaires de 18 ans et plus à se faire vacciner contre la Covid-19, dès lundi prochain.

Cet appel intervient suite à l’élargissement de la campagne de vaccination anti Covid-19 aux jeunes de 18 ans et plus, affirme le ministère, samedi, dans un communiqué.

Le ministère a incité les apprenants à adhérer massivement à la campagne de vaccination, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous et la bonne continuité de leur parcours académique.