Covid-19: Les armateurs industriels de la pêche pélagique à Dakhla maintiennent leur pleine capacité productive

samedi, 4 avril, 2020 à 0:25

Depuis que le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire le 19 mars 2020, les autorités du Royaume ont pris un ensemble de mesures et de précautions pour garantir son application et ce, dans le but de limiter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus “Covid-19” et ainsi, protéger les citoyens de ce virus.