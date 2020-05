Covid-19 : les éboueurs d’Al Hoceima, une mobilisation sans relâche

mercredi, 6 mai, 2020 à 15:34

-Par Azzelarab Moumeni-

Al Hoceima – Au temps de coronavirus, les éboueurs restent mobilisés et engagés dans le nettoyage des rues et des espaces de la ville d’Al Hoceima et dans la collecte des déchets ménagers, tout en respectant les mesures préventives pour la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Malgré la situation exceptionnelle que connait le Royaume, les éboueurs de la société de gestion déléguée “Pizzorno Environnement” dans la ville d’Al Hoceima et les communes d’Ajdir, Imzouren, Bni Bouayach et Ait Youssef ou Ali, adhèrent avec détermination et persévérance aux efforts déployés, au niveau local et national, dans la lutte contre le coronavirus, tout en veillant à la sécurité sanitaire des citoyens.

Chaque jour, les camions des éboueurs parcourent les artères, ruelles et allées de la ville pour collecter les déchets ménagers et sacs en plastiques et ramasser les déchets jetés par terre, pour ensuite les vider dans les bennes à ordures, qui sont lavées et désinfectées régulièrement.

Reconnus pour leur dévouement auprès des habitants de la ville, ces soldats de l’ombre remplissent pleinement leurs fonctions dans le respect total des mesures préventives, tels que le port du masque de protection et des gants et le respect de la distance de sécurité afin de préserver leur santé.

À cet égard, Nabil Belkich, responsable du secteur de la propreté à “Pizzorno”, a expliqué que face à cette situation exceptionnelle et dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, la société a renforcé ses ressources logistiques en matière d’hygiène dans le cadre des efforts déployés par les autorités publiques en vue d’endiguer cette pandémie.

Quelque 170 éboueurs ont été mobilisés et répartis entre les communes d’Al Hoceima, Ajdir, Imzouren, Bni Bouayach et Ait Youssef Ou Ali pour collecter les déchets ménagers et assurer la sécurité sanitaire des citoyens, a relevé M. Belkich.

Et d’ajouter que plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit des éboueurs dans le but de les sensibiliser aux dangers du coronavirus et de la nécessité de se protéger pour éviter tout risque de contamination.

Par ailleurs, il a fait savoir que la société veille au lavage et à la désinfection quotidienne des bennes à ordures et des camions, dans le cadre des mesures de sécurité et de prévention nécessaires.

Et avec l’arrivée du mois de Ramadan, la société a entrepris un ensemble de mesures pour faire face à toute augmentation potentielle dans la quantité des déchets ménagers, tel que le renforcement en ressources logistiques, a mis en avant M. Belkich.

Il a appelé les habitants de la province d’Al Hoceima de veiller, autant que possible, à mettre les déchets ménagers dans des sacs en plastique et les placer dans les bennes à ordures, afin de préserver leur santé et leur sécurité.

De même, le responsable a relevé la nécessité de jeter les masques de protection dans les poubelles après utilisation et non pas sur la voie publique, en raison des risques de contamination et de propagation de cette pandémie.

Les éboueurs et agents de propreté mettent leurs vies en danger pour assurer la propreté des rues et des espaces publiques et préserver la santé et la sécurité des citoyens. Ils méritent ainsi tous les éloges pour les services rendus en ces moments difficiles.