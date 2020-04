Covid-19 : Les éboueurs de Meknès à pied d’œuvre

jeudi, 2 avril, 2020 à 15:42

Meknès – Comme partout dans les régions du Royaume, les éboueurs de Meknès poursuivent leur mobilisation pour maintenir la ville propre et contribuer à la préservation de la sécurité sanitaire des citoyens, malgré les risques liés au Coronavirus.

Grâce aux efforts quotidiens de ces agents dévoués, des dizaines d’opérations de stérilisation et de désinfection ont été réalisées ces dernières semaines, aux côtés de leurs tâches quotidiennes consistant en la collecte des déchets ménagers et le nettoiement des rues et avenues.

Mohammed Said Daoudi, ingénieur à la commune de Meknès chargé de la gestion déléguée de la propreté, a indiqué à la MAP qu’une cellule composée des responsables du bureau communal d’hygiène, du service de gestion déléguée chargé du secteur de la propreté et l’entreprise concernée a été mise en place pour faire le suivi des opérations de collecte des déchets et de désinfection et de stérilisation des espaces et des établissements publics en ce temps de Covid19.

Ces opérations se font en coordination avec les autorités locales et les présidents des arrondissements dans l’objectif de renforcer l’action commune pour stopper la propagation du virus, a-t-il souligné.

Le responsable de la société Mecomar, chargée de la gestion déléguée des déchets ménagers et de la propreté, Haytam Amiri, a indiqué, de son côté, que les employés de l’entreprise sont à pied d’œuvre pour maintenir la ville propre, ajoutant qu’ils se sont vus confier également les opérations de stérilisation et de désinfection des espaces publics.

Tous les moyens logistiques et humains de la société ont été mobilisés pour contribuer à l’effort public visant à endiguer cette pandémie, a fait savoir M. Amiri

Des agents de propreté ont indiqué à la MAP que leur mobilisation est une contribution, malgré les risques, aux efforts déployés par toutes les composantes de la société marocaine pour protéger la sécurité sanitaire des citoyens et l’intérêt général du Royaume, appelant les habitants à faire preuve de solidarité et faciliter la tâche aux éboueurs en utilisant des sacs en plastique.