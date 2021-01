Covid-19 : Les mesures de précaution prolongées pour deux semaines supplémentaires, à compter de ce mardi

mardi, 19 janvier, 2021 à 14:31

Rabat – Voici les mesures de précaution que le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines supplémentaires, à compter du 19 janvier à 21h, pour lutter contre le coronavirus, suite à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et à l’apparition de nouvelles variantes du virus dans des pays voisins, et dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre la propagation de cette pandémie et à atténuer ses effets :

– Fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h00 ;

– Couvre-feu nocturne de 21h00 à 6h00 à l’échelle nationale, sauf cas exceptionnels ;

– Interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés ;

– Toutes les autres mesures de précaution annoncées précédemment sont maintenues.