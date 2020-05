Covid-19: Les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

dimanche, 3 mai, 2020 à 19:08

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration dimanche du directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus:

– Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.903 le nombre total des cas de contamination;

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à dimanche à 16H00, à 1.438 avec 182 nouvelles rémissions;

– Le nombre de décès a été porté à 174, après l’annonce d’un cas de décès au cours des dernières 24 H. 1.443 cas suspects ont été écartés après des analyses, portant à 36.081 le nombre total de cas qui se sont avérés négatifs.

– Les nouveaux cas se répartissent, en particulier, entre les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et, dans une moindre mesure, Rabat-Salé-Kénitra. La répartition du total des cas par régions et sexe et la moyenne d’âge des personnes contaminées sont restées inchangées.

– La majorité des nouveaux cas sont découverts grâce au suivi médical des personnes-contacts. Cette opération a concerné, depuis le début de la pandémie, 27.150 personnes-contacts, dont 8.338 sont toujours placées sous observation médicale;

– Le suivi médical a permis, depuis le début, de découvrir 3.229 cas confirmés, ainsi que 141, sur les 174 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures, soit un taux de 81%;

– Le taux de létalité poursuit sont trend baissier, pour s’établir à 3,5%, contre une hausse constante du taux de rémission, qui a atteint 29,3%;

– Parmi les nouveaux cas de rémission, 81 ont été enregistrés à Ouarzazate. Les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab ne comptent plus aucun cas.