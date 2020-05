Covid-19: Les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

jeudi, 7 mai, 2020 à 17:43

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration, jeudi, du directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus:

– 3.186 patients atteints de Covid-19 sont actuellement sous suivi médical dans les différentes unités hospitalières du Royaume;

– 140 nouveaux cas d’infection au nouveau Coronavirus ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.548 le nombre total des cas de contamination;

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à jeudi à 16H00, à 2.179, avec 162 nouvelles rémissions;

– Aucun nouveau décès n’a été enregistré durant ces dernières 24 heures, ce qui maintient à 183 le nombre total de décès;

– Le nombre total des cas exclus après des analyses a atteint 50.944 depuis le début de la pandémie, après avoir écarté 3.394 cas au cours des dernières 24 heures;

– 81% des nouveaux cas ont été détectés à travers le suivi médical des sujets contacts;

– 9.631 personnes-contacts sont sous observation médicale jusqu’à présent;

– Les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi comptabilisent le plus grand nombre de cas confirmés, avec un taux de 47%, suivies de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra.