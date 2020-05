Covid-19: Les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

samedi, 9 mai, 2020 à 17:20

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration, samedi, du directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus:

– Cent quatre-vingt dix neuf (199) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.910 le nombre total des cas de contamination;

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé à 2.461 avec 137 nouvelles rémissions, soit un taux de guérison de 41,6%;

– Aucun nouveau décès n’a été enregistré durant ces dernières 24 heures, ce qui maintient à 186 le nombre total de décès;

– Le taux de létalité causé par le virus parmi le total de cas confirmés est en constante baisse atteignant 3,1%;

– Un total de 2.989 nouveaux cas ont été écartés après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant ainsi le nombre des cas exclus à 57.149 depuis le début de l’épidémie;

– 82% des nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts;

– 7.019 sujets contacts sont sous surveillance médicale et en quarantaine jusqu’à présent;

– Par régions, les nouveaux cas se répartissent, en particulier, entre Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Tétouan-Tanger-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, et, dans une moindre mesure, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa et la région de l’Oriental;

– Les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab ne comptent aucun cas;

– Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés (27%), suivie de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra;

– La moyenne d’âge des personnes infectées a baissé pour se situer autour de 35 ans, 53% sont des hommes et 47% sont des femmes;

– Le nombre des cas pris en charge dans un état de santé avancé ou critique a diminué, ne représentant que 2%;

– 89% des cas pris en charge présentent des symptômes légers ou ne présentent aucun symptôme;

– Les nouveaux cas sont toujours découverts dans des clusters familiaux ou professionnels.