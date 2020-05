Covid-19: Les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

dimanche, 10 mai, 2020 à 17:22

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration, dimanche, du directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus:

– Quatre-vingt-treize (93) nouveaux cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 2.554 le nombre total des rémissions recensées; soit un taux de guérison de 42,1%;

– Deux nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, ce qui porte à 188 le nombre total de décès;

– Le taux de létalité causé par le virus parmi le total de cas confirmés s’est stabilisé à 3,1%;

– 153 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 6.063 le nombre total des cas de contamination.

– Les nouveaux cas recensés se répartissent, en particulier, entre les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan Al Hoceima;

– Cinq régions du Royaume n’ont pas enregistré de nouveaux cas ces dernières 24 heures, à savoir Draâ-Tafilalet, la région de l’Oriental, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia Al Hamra, et Dakhla Oued Eddahab;

– La région de Casablanca-Settat enregistre toujours le pus grand nombre de cas confirmés avec un taux de 27%, suivie de Marrakech-Safi (20%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Fès-Meknès et dans une moindre mesure, Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra;

– Les régions de Laâyoune Sakia Al Hamra et Dakhla Oued Dahhab n’ont aucun cas pris en charge dans les hôpitaux en charge du Covid-19;

– S’agissant du Covid-19 chez les enfants de moins de 14 ans, sur les 6.063 cas confirmés, 540 enfants ont été infectés, soit un taux de 9%;

– Plus de 93% de ces enfants présentaient des symptômes légers ou ne présentaient aucun symptôme, tandis que les cas qui se trouvaient dans un état de santé critique ne dépassaient pas 1,3%;

– Un seul cas de décès a été enregistré chez cette catégorie, celui d’un nouveau-né de 17 mois qui souffrait de plusieurs maladies dont des troubles de croissance et des problèmes au niveau des reins.