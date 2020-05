Le Covid-19 et les réseaux sociaux : le film

samedi, 9 mai, 2020 à 12:59

Rabat – Depuis la déclaration du confinement, le volume des messages sur les réseaux sociaux a pratiquement doublé dans plusieurs pays, les internautes se sont emparés de la crise et partagent massivement, via ces plateformes de communication, commentaires et analyses.

Au Maroc, l’opinion publique a été secouée par la pandémie du nouveau Coronavirus. Depuis l’apparition des premiers articles sur le Covid-19, à la déclaration de l’état d’urgence en passant par la fermeture des écoles, la réactivité des internautes marocains est passée par trois phases : l’insouciance, la prise de conscience et la mobilisation.

Ci-dessous une chronologie de la dynamique des discussions et des posts sur les réseaux sociaux selon une étude Social Listening, réalisée par l’agence « Digitale Equity », du 13 mars au 12 avril et complétée par une analyse réalisée par la MAP:

1-er Décembre 2019

La presse nationale s’intéresse à l’actualité du nouveau Coronavirus en Chine. Les reprises médiatiques restent faibles et les internautes ne se sentent pas concernés.

31 Décembre 2019

La presse annonce que l’Europe est le nouvel épicentre de l’épidémie. Les réseaux sociaux ne réagissent toujours pas.

17 Janvier 2020

Publication d’un premier article sur la probabilité de contamination au Maroc suite à l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Casablanca et Pékin le 14 Janvier 2020.

23 Janvier 2020

«Médias24» publie un article dans lequel le ministère de la Santé souligne que le risque de contamination du Maroc est faible.

27 Janvier 2020

L’opération de rapatriement des étudiants marocains bloqués à Wuhan sur une décision Royale, suscite l’intérêt des internautes marocains

31 janvier 2020

La RAM annonce la suspension de la ligne Pékin-Casablanca.

25 février 2020

Le 1er cas Covid-19 officiel en Algérie secoue les réseaux sociaux marocains

27 Février 2020

Le ministère de la Santé annonce un plan national de veille et de riposte contre le coronavirus, le risque de contamination étant jugé «inévitable». Les internautes commencent à s’intéresser aux médias officiels.

2 mars 2020

Le Maroc enregistre son premier cas de contamination, un Marocain venu d’Italie. Pour l’opinion publique, le coronavirus ne frappe alors que les MRE venus d’Europe et les touristes.

13 mars 2020

– Le débat sur les réseaux sociaux entre dans la deuxième phase: la prise de conscience.

– Le Maroc décide de fermer crèches, écoles, collèges, lycées et universités «jusqu’à nouvel ordre». Les volumes des conversations explosent !.

15 mars 2020

– Création sur décision Royale, du Fonds de lutte contre la pandémie du Covid-19, la toile marocaine sur les réseaux sociaux entre dans la phase de la mobilisation.

– Le Maroc décide de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire. Le sort des Marocains bloqués à l’étranger suscite le débat sur la toile.

7 avril 2020

Le Maroc produit des masques de protection avec une capacité-cible de 5 millions/jour et rend leur port obligatoire. Cette décision soulève plusieurs questions chez les internautes notamment sur la vente des masques, leur disponibilité sur le marché, leur utilité …etc.

11 avril 2020

Les premiers respirateurs artificiels non invasifs 100% marocains sont annoncés. Le “Made in Morocco” est fortement apprécié par les internautes.

12 avril 2020

– Le Fonds dédié à la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus entame le versement des aides financières aux Marocains impactés par la crise.

– Le Fonds spécial est trending dans les conversations des internautes : après les salariés de la CNSS, le Fonds verse des aides financières aux détenteurs de la carte RAMED puis aux non-ramedistes.

À partir du 20 avril 2020:

– Prolongation de l’état d’urgence sanitaire et interdiction des déplacements nocturnes pendant le mois de Ramadan.

– Les internautes se serrent les coudes.

– Les stars de la mode et de la musique, assez présentes avant le coronavirus sur les réseaux, sortent des radars des Marocains.

– Les influenceurs proches des couches populaires confirment leur audience auprès de leurs communautés, notamment sur Facebook.

À partir du début mai 2020

Les internautes observent les expériences de déconfinement des autres pays. Les discussions s’intensifient autour des sujets de l’après coronavirus.