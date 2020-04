Covid-19: Les unités bancaires mobiles sillonnent la région Béni Mellal- Khénifra de bout en bout

mardi, 28 avril, 2020 à 11:05

Béni Mellal – Depuis plus d’une semaine, les unités mobiles bancaires sillonnent la région Béni Mellal- Khénifra de bout en bout, pour servir à bride abattue les aides financières aux populations des zones rurales, montagneuses et éloignées, à l’occasion de l’avènement du mois béni du Ramadan.

Ces unités mobiles bancaires ont ainsi fait le tour de la région pour couvrir des zones les plus difficiles d’accès à l’image de la très lointaine commune montagneuse d’Ait Bouguemaz à Azilal ou encore des communes d’Oum Errabie et d’Agelmam Azegza à khénifra afin d’atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur les catégories les plus vulnérables, et pour éviter par la même occasion tout risque de rassemblement ou d’attroupement des ayants droit.

Que de chemin parcouru en peu de jours par ces agents et employés de ces unités bancaires mobiles pour distribuer les aides aux habitants des zones éloignées et difficiles d’accès qui, sans doute, ne devraient pas payer le lourd tribut en raison de leur enclavement et éloignement.

Tels étaient les mots d’ordres du secteur bancaire qui a servi les populations des zones rurales des 5 provinces de la région de la manière la plus qu’elle soit au même titre que leurs concitoyens se trouvant dans les centres urbains.

Au demeurant, une seule finalité, certes, venir en aide à ces populations dans le cadre du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, mais aussi la concrétisation de la ferme volonté du Souverain de venir en aides aux familles à faibles revenus, aux travailleurs congédiés en raison de la pandémie et aux chefs de ménages ramédistes ou non d’ailleurs.

De Béni Mellal à Azilal, en passant par Khouribga, Fqih Ben Salah et Khénifra, les aides financières ont été servies conformément aux mesures préventives mises en place par les autorités compétentes dans l’ensemble des communes urbaines et rurales de la province.

Ainsi, les bénéficiaires de cette aide dans ces zones ont exprimé leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude manifestée à leur égard durant cette période d’état d’urgence sanitaire, saluant hautement la diligence et la promptitude des autorités gouvernementales pour juguler la propagation du Covid-19 et pour venir en aide aux familles nécessiteuses en ces temps de confinement.

Les agences bancaires de la province d’Azilal se sont mobilisées pour procéder à la distribution des aides financières décidées par l’État en faveur des bénéficiaires afin d’atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur les catégories les plus vulnérables.

Le nombre des titulaires de la carte du Régime d’assistance médicale (RAMED) bénéficiant des aides financières attribuées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint plus de 55.000 ménages au niveau de la province.

Même son de cloche pour la province de Fqih Ben Salah. Le nombre des titulaires de la carte RAMED bénéficiant des aides financières attribuées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint quelque 70.000 ménages au niveau de la seule province de Fqih Ben Salah.

Sur la ligne de front, les unités bancaires mobiles de Khénifra ont aussi fait preuve d’un sens élevé de patriotisme en ce sens que 6 unités mobiles ont été déployées au niveau de 8 communes rurales et renforcées en ressources humaines et en équipements nécessaires, pour distribuer les aides financières aux bénéficiaires de ces zones enclavées, de manière à éviter tout risque de rassemblement ou d’attroupement de ces populations.

Par ailleurs, une unité bancaire mobile a posé pied, ce weekend, dans la commune rurale de Smâala (Khouribga) pour servir les aides financières décidées par l’État pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur les catégories les plus vulnérables.

Cette unité mobile déployée par la Fondation “Attawfiq” affiliée au Groupe Banque Populaire (GBP) a pour objectif de servir les aides financières aux bénéficiaires de cette zone rurale, conformément aux mesures de précaution et de prévention adoptées par les autorités publiques pour lutter contre l’épidémie du Covid-19.

Une autre a posé pied dans la commune de M’Fassis dans la même province pour distribuer ces aides financières, au moment où les unités bancaires mobiles déployées par “Al Amana Microfinance” continuent de servir les aides financières aux habitants de 8 commune de la province montagneuse de Khénifra.

Le retrait de ces aides financières octroyées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, s’effectue grâce au déploiement de cette unité mobile qui a été mobilisée pour la distribution des aides financières décidées par l’État en faveur des chefs de ménages opérant dans le secteur informel qui ne sont pas inscrits dans le RAMED.

Dans ce sens, les ménages de deux personnes ou moins perçoivent 800 dirhams, les ménages composés de trois à quatre personnes perçoivent 1.000 dirhams, et les ménages formés de plus de quatre personnes perçoivent 1.200 dirhams.

Les opérations de retrait de ces aides financières octroyées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus se sont déroulés dans le strict respect des mesures préventives telles que la désinfection des mains, le respect de la distanciation et le port des masques de protection.

Les opérations se poursuivent encore dans les meilleures conditions grâce aux efforts des autorités locales de la région et de l’ensemble des intervenants sans oublier la promptitude d’un secteur bancaire sitôt solidaire et le bon sens civique d’une population rurale si informée et convaincue des mesures de prévention préconisées par le Royaume.