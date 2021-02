Covid-19: La Ligue arabe appelle à des politiques pour répondre aux besoins des femmes affectées par les répercussions de la crise sanitaire

jeudi, 11 février, 2021 à 17:34

Rabat – La Ligue arabe a appelé les États membres à élaborer des plans, des stratégies et des politiques pour répondre aux besoins des femmes et des filles à la lumière des répercussions de la pandémie liée au nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué publié jeudi, la Ligue arabe a souligné l’importance de placer la fourniture de la protection sociale et l’accès aux services de santé pour les femmes au rang des priorités de la région arabe et ce, à la lumière des répercussions de l’actuelle crise sanitaire.

Ainsi, la sous-secrétaire générale et chef du secteur des affaires sociales à la Ligue des États arabes, Haifa Abou Ghazale, a mis en avant, devant la réunion régionale arabe préparatoire de la 65 session de la commission de la condition de la femme aux Nations-Unies, le progrès remarquable qu’a connu la région arabe dans le domaine de promotion des conditions de vie de la femme et de réalisation de l’égalité de genre, notamment dans le volet relatif aux lois et législations concernées par la lutte contre la violence.

Elle a en outre relevé que la propagation de la pandémie de Covid-19 a engendré de nouveaux défis qui ont révélé les lacunes des deux systèmes de la santé et de la protection sociale dans plusieurs États membres, ce qui a affecté les femmes d’une manière significative.

Par ailleurs, Mme Abou Ghazale a fait observer que cette réunion a pour but de convenir sur “la déclaration arabe de la 65e session de la commission de la condition de la femme” qui représente la position commune des États arabes concernant le principal sujet présenté aux travaux de la commission au niveau mondial.

Cette année, la Commission discutera notamment de “la prise de décision, la participation pleine et effective des femmes à la vie publique et l’élimination de toutes les formes de violence, pour parvenir à l’égalité des genres et autonomiser toutes les femmes et les filles”, a-t-elle précisé.