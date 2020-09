Covid-19: L’INH publie la liste des laboratoires privés autorisés à faire le test PCR

mardi, 15 septembre, 2020 à 16:33

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé au respect stricte de la procédure de gestion des cas d’infection au coronavirus (Covid-19) en milieu scolaire dans les établissements d’enseignement public et privé et les missions étrangères, mise en place en coordination avec les autorités compétentes.