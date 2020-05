Covid-19: Lydec continue sa mobilisation au service des habitants du Grand Casablanca

samedi, 9 mai, 2020 à 14:11

Casablanca – Consciente du caractère vital et stratégique des secteurs dont elle a la charge, tout particulièrement avec la crise du nouveau coronavirus, Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, continue sa mobilisation pour délivrer au quotidien ses services dans les meilleures conditions à des millions d’habitants de la capitale économique et sa région.

Priorisant les travaux urgents nécessaires à la pérennité du service et favorisant les opérations à distance, le délégataire en charge de la distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement et d’éclairage public a pris plusieurs dispositions à même de faciliter la relation client et ce, en cohérence avec les décisions des autorités publiques visant à endiguer ce virus qui continue de sévir partout dans le monde.

Au cours d’une rencontre avec une équipe de la MAP dans les locaux de la société à Casablanca, le directeur marketing et développement commercial, Fahd Guasmi, s’est félicité de l’interaction positive de la population avec les nouvelles mesures, incitant les usagers à recourir massivement aux canaux digitaux (application mobile, portails, centre de relation clientèle, etc) qui ont été renforcés pour s’adapter aux contraintes de l’état d’urgence sanitaire.

Compte tenu de la suspension de l’activité de relève des compteurs à domicile, la société a encouragé les clients à procéder eux-mêmes à la lecture de leurs index de consommation directement sur leurs compteurs, à lui communiquer via l’un des canaux digitaux.

A défaut, la consommation du client sera estimée sur la base de l’historique de ses consommations selon les dispositions en vigueur à l’échelle nationale. Ce dernier peut à tout moment contacter Lydec pour connaître cette consommation.

De surcroît, ces canaux permettent d’alerter les clients en cas de coupure momentanée, de détection d’une consommation excessive et de la mise en ligne de leurs e-factures, a indiqué M. Guasmi, estimant que ce mode de communication a plusieurs avantages, notamment la simplification de la vie, le gain du temps, la réduction de l’usage du papier et la préservation de l’environnement.

Soucieux de la protection de ses clients et collaborateurs dans les circonstances exceptionnelles actuelles, Lydec adopte les mesures barrières requises en matière d’hygiène et de sécurité, a-t-il fait savoir, notant que l’accès aux agences est désormais limité à 5 visiteurs simultanés au maximum.

La crise sanitaire engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus a été l’occasion du grand basculement digital de la société, qui a déployé des solutions tant pour le grand public que pour les professionnels.

Le service “’Agence en ligne” permet à l’ensemble des clients, à partir de chez eux, de paramétrer leurs données, gérer leurs contrats, suivre leurs consommations, payer et vérifier l’état des règlements, tandis que l’application mobile “Lydec 7/24” rend possible une interaction en temps réel avec les équipes de la société et d’être informé sur le traitement de l’ensemble de ses demandes, de suivre les actualités de l’entreprise et consulter le réseau des agences.

Pour les promoteurs immobiliers, Lydec a développé le plateforme “e-Lot” qui permet le dépôt des dossiers de demande de raccordement des lotissements et de suivre leur traitement, au moment où la solution “e-Raccordement” est destinée à améliorer les processus d’étude, d’établissement du devis, de suivi des chantiers et de réception des travaux relatifs au raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide des entreprises.

De son côté, Youssef Ettazi, directeur travaux par intérim à Lydec, a fait part de la détermination de la société de poursuivre ses projets structurants, en dépit de cette conjoncture difficile, précisant que le projet d’assainissement liquide, objet de la visite de terrain au quartier Lissasfa, nécessite une enveloppe de plus de 320 millions de dirhams (MDH).

Ce projet, dont la première phase d’exécution a atteint un taux d’avancement de 80%, comprend une station de pompage des eaux usées d’un débit atteignant jusqu’à 200 litres/seconde, outre des canaux et des galeries de plus de 6 km qui a pour objectif de lutter contre les inondations débordements au niveau de la route nationale N°1, a-t-il expliqué.

Au-delà des dispositions opérationnelles déployées, l’entreprise a fait une contribution de 10 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, une contribution qui “s’inscrit naturellement en solidarité nationale dans ce contexte difficile pour notre pays et de mobilisation aux côtés des autorités publiques pour lutter contre les effets de cette pandémie”.

L’entreprise s’est, en outre, engagée à suspendre les opérations de coupure de l’alimentation d’eau et d’électricité durant toute la période de confinement, sans que cela génère des frais supplémentaires pour les clients concernés.