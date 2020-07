Covid-19: Avec le Maroc en tant que modèle de réussite, l’Afrique a fait preuve de résilience (ministre congolais)

mercredi, 1 juillet, 2020 à 15:44

Rabat – L’Afrique, avec le Maroc en tant que modèle de réussite, a montré sa capacité à s’organiser de manière cohérente, de sorte à éviter tout dysfonctionnement et contenir la pandémie de la Covid-19, a affirmé le ministre de la Communication et des médias en République du Congo, porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla.

Dans un échange avec l’institut Amadeus, M. Moungalla a relevé que le Maroc compte parmi les États du sud qui disposent d’une capacité industrielle et technologique ayant permis de revivifier la coopération Sud-Sud, estimant qu’après la pandémie du Covid-19, il sera impératif de faire une évaluation très précise des besoins réciproques pour perpétuer cette coopération.

“L’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’envoyer des aides médicales à 15 États subsahariens touche les populations africaines en plein dans le cœur”, a-t-il indiqué, précisant que cela a permis au Royaume de partager avec ces pays la manière “très efficace” avec laquelle il a géré la crise sanitaire imposée par la Covid-19 en mettant en place une riposte qui a permis de contenir la pandémie.

L’aide apportée à ces pays est très appréciable et la République du Congo est habituée à ce genre d’actions de la part du Maroc, a fait observer M. Moungalla.

En 2012, le Congo avait connu une effroyable catastrophe avec l’explosion d’une caserne et d’un dépôt de munitions qui avait causé une centaine de morts et des milliers de blessés et à l’époque déjà, le Maroc avait dépêché une grande équipe de médecins pour soigner les blessés, a rappelé le porte-parole du gouvernement congolais.

Depuis son accession au trône, SM le Roi a réorienté la diplomatie du Maroc vers une plus grande implication à destination de l’Afrique, ce qui est très appréciable du fait que le Royaume compte parmi les pays quasi-industrialisés d’un point de vue économique et scientifique, a-t-il relevé.

“Le Maroc a mobilisé l’ensemble de son économie et de son industrie pour lutter efficacement contre la pandémie et aujourd’hui nous constatons que le Royaume fait partie des États qui ont pu éviter l’ensemble des dysfonctionnements observés dans d’autres pays, notamment en matière de pénurie des masques ou encore du choix du mode thérapeutique le mieux adapté”, a soutenu M. Moungalla.

Le Royaume dispose aujourd’hui d’une puissante industrie pharmaceutique qui lui permet de fabriquer tout ce qui est lié à la chloroquine et à l’azithromycine qui sont essentiels à la réponse thérapeutique donnée au Congo et qui font partie du lot de 10 tonnes d’aides médicales que le pays a reçues en provenance du Maroc, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Moungalla a noté que le Congo a des besoins importants en matière de diversification économique et le pays “sait qu’il peut avoir avec le Maroc des expériences réussies”, notamment dans le domaine du numérique, dans lequel le Royaume a fait un grand saut avec une digitalisation accélérée dans tous les domaines depuis l’avènement de la pandémie.

Au terme de cet échange, M. Moungalla n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à SM le Roi, rappelant la visite d’État effectuée par le Souverain au Congo en avril 2018, “apportant ainsi son appui à la valorisation du bassin du Congo, qui est un bassin écologique d’envergure mondiale”.