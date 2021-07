Covid-19: le Maroc futur fer de lance de la production de vaccins en Afrique (TV5)

lundi, 12 juillet, 2021 à 13:17

Paris – Le Maroc va devenir le “futur fer de lance de la production de vaccins en Afrique”, notamment les sérums anti-Covid-19, souligne la chaîne de télévision TV5 Monde dans un reportage.

“Le Maroc devient la tête de pont du vaccin chinois en Afrique”, relève TV5 Monde, qui se fait l’écho de la signature de plusieurs conventions relatives à un projet de fabrication de vaccins anti-Covid et autres vaccins entre plusieurs organismes publics et privés, marocains, chinois et suédois.

“D’ici (pôle industriel de Sothema ndlr) sortiront dans quelques semaines les premiers vaccins anti Covid-19, fabriqués au Maroc”, note la chaîne, ajoutant qu’il s’agit d’une production locale qui sera possible grâce à une convention signée par ce laboratoire pharmaceutique marocain et le géant chinois Sinopharm.

“Le Royaume devient non seulement la tête de pont du vaccin chinois en Afrique, mais ambitionne aussi de s’offrir une place dans le marché mondial des vaccins”, note la chaine, ajoutant que pour accélérer le processus, le Maroc a signé également avec Recipharm, un leader suédois de l’industrie des vaccins, le 5ème sous traitant mondial du médicament.

Au Maroc, le groupe suédois va servir d’assistant pour construire une nouvelle usine de remplissage, former les Marocains et assurer le transfert de technologies, précise TV5 Monde, ajoutant que pendant la pandémie, le groupe offre aussi au Maroc un accès à ses usines dans le monde entier, notamment en Inde ou en France, où Recipharm fabrique le vaccin Moderna pour les Américains.

Avec une dernière phase, produire à long terme d’autres vaccins contre les maladies infectieuses, le Maroc s’est fixé un objectif ambitieux, devenir d’ici 2024 le hub africain de fabrication et de distribution de vaccins, conclut TV5.