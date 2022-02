Covid-19: Le Maroc passe au niveau vert de transmission (M. Merabet)

lundi, 21 février, 2022 à 16:04

Rabat – Notre pays passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 et la vague Omicron est en pré-clôture, a affirmé lundi sur son compte LinkedIn le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet.

Dans une publication intitulée “Bref commentaire sur la situation épidémiologique de l’infection au SARS-CoV-2 à la date du 20/02/2022”, M. Merabet a souligné que la décrue rapide de la vague Omicron continue avec poursuite du ralentissement de la circulation virale sur l’ensemble du territoire national, permettant un passage rapide de notre pays du niveau orange (modéré) au niveau faible de transmission du SARS-CoV-2 dans sa version Omicron.

“La baisse des nouvelles contaminations a atteint 52%, la baisse du taux de positivité hebdomadaire est de 7 à 3.5%, alors que le taux de reproduction effectif du virus (Rt) est de 0.79”, a-t-il précisé, notant que l’amélioration concerne toutes les régions du Maroc, mais certaines provinces sont toujours au niveau modéré (orange).

Et d’ajouter que la tendance baissière concerne également les nouvelles contaminations, les cas de Covidose grave ayant enregistré une baisse de 49.3% avec 222 nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs durant cette semaine contre 300 sorties après amélioration de l’état clinique.

Les décès hebdomadaires ont également connu une baisse de 40%, a poursuivi M. Merabet, qui a toutefois mis en garde contre la possibilité d’émergence d’un nouveau variant préoccupant. “La vague Omicron n’est pas encore clôturée, une autre semaine du niveau vert est nécessaire pour rester conforme aux règles d’évaluation du niveau de transmission”, a-t-il fait remarquer.

“Le virus se transmet actuellement de manière faible au niveau de la majorité des provinces et préfectures, mais aucune province ne connaît une transmission nulle. Le risque de contamination est là, donc le risque de Covidose grave est aussi là et donc le risque de décès est non nul”, a relevé le responsable.

Appelant à la vigilance, M. Merabet a énuméré un certain nombre de conseils permettant de réduire “significativement” les risques précités, à savoir le respect des mesures barrières, le test en cas d’apparition des signes évocateurs et la vaccination.