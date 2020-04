Covid-19: Masen contribue à hauteur de 20 MDH au Fonds spécial

vendredi, 24 avril, 2020 à 15:35

Rabat – L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a annoncé, vendredi, une contribution de 20 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial de solidarité créé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

“Masen contribue à l’élan de solidarité national à travers une participation financière du groupe et de ses collaborateurs au fonds spécial de solidarité ainsi qu’à travers des actions de soutien sur le terrain”, indique l’Agence dans un communiqué.

A cet effort national s’ajoute la contribution des collaborateurs de Masen qui ont également témoigné de leur engagement et solidarité en répondant à l’appel lancé par Masen par une contribution individuelle équivalente à un mois de salaire au Fonds spécial de solidarité, relève la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la responsabilité sociétale de Masen, le groupe a lancé une opération d’aide alimentaire avec la distribution de paniers solidaires au profit de plus de 500 familles des douars et communes limitrophes des complexes Noor Ouarzazate et Noor Midelt, fait savoir le communiqué.

Et d’ajouter que le déploiement de moyens importants et la mise en œuvre d’actions solidaires et innovantes tant sur les plans sanitaire, social qu’économique sont essentiels afin de faire face aux répercussions de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).