Covid-19: Le ministère de la Santé appelle au respect strict des mesures de prévention

mercredi, 22 avril, 2020 à 18:20

Rabat – Le ministère de la Santé a appelé, mercredi, tous les citoyens au respect strict des mesures de prévention durant la période du confinement.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé appelle tous les citoyens au strict respect et à la conformité totale aux mesures préventives préconisées, dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre le nouveau coronavirus (Covid-19), suite à la prolongation de la période de confinement relative à l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai et vu l’apparition de différents épicentres dans quelques unités industrielles, espaces commerciaux et en milieu familial.

Le ministère exhorte, également, à l’application des mesures barrières recommandées par les autorités publiques, à savoir la restriction des déplacements sauf en cas de nécessité absolue, le respect de la distance de sécurité (au moins un mètre) dans les lieux publics, particulièrement lorsqu’il faut faire ses courses et même en milieu familial et le port obligatoire du masque de protection, pour tout déplacement à l’extérieur du domicile pour les raisons autorisées par l’état d’urgence sanitaire.

Le ministère recommande, aussi, d’utiliser des mouchoirs jetables lors des éternuements ou de la toux et de s’en débarrasser correctement dans un sac en plastique fermé à jeter dans une poubelle à couvert, d’éviter tout contact des mains avec le visage, les yeux et le nez sans se laver les mains et de se laver fréquemment les mains avec du savon et de l’eau, de préférence pendant au moins 40 secondes ou avec une solution hydro-alcoolique.

Il est, également, recommandé de nettoyer les produits achetés, notamment les produits sous emballages, avant de les ranger et laver fréquemment les surfaces, les poignées de porte, les interrupteurs et prises électriques dans les maisons, en utilisant des détergents et des désinfectants tels que l’eau de javel à 12 degrés de chlore, qui doit être diluée de 1 à 6 (c’est-à-dire un verre d’eau de javel dans un volume de 5 verres d’eau courante), en évitant de la mélanger avec d’autres désinfectants. Il est aussi conseillé d’assurer une aération permanente de la maison.

Pour plus d’informations, le ministère de tutelle a mis un ensemble de supports de sensibilisation sous format audiovisuel et électroniques sur le portail officiel “www.covidmaroc.ma”, ainsi que sur le site Sehati “www.sehati.gov.ma” et leurs pages sur les réseaux sociaux.

Il convient de noter que le nombre de cas, ainsi que la mortalité par la maladie ont été largement limitées grâce à l’instauration précoce de l’état d’urgence sanitaire et l’engagement des autorités et des citoyens à respecter les mesures de prévention et les directives du confinement, conclut le communiqué.