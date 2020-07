Covid-19 : le ministère de la Santé appelle au strict respect des mesures de prévention

lundi, 13 juillet, 2020 à 17:06

Rabat – Le ministère de la Santé a souligné la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures de prévention préconisées par les autorités afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, compte tenu de l’augmentation du nombre de décès et des cas critiques.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère a indiqué que le nombre croissant des décès et des cas critiques d’infection à la Covid-19, enregistrés durant la deuxième phase de la levée progressive des mesures de confinement, est dû au non respect des mesures préventives instaurées par les autorités, notamment le port obligatoire de masque, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains et l’utilisation de l’application “wiqaytna”.

Après avoir remercié l’ensemble des citoyens ayant observé les mesures de prévention sanitaire, le département a affirmé que la sous-estimation par certaines personnes des risques de la Covid-19 et le non respect des mesures préventives ont contribué à la propagation du virus surtout parmi les catégories les plus vulnérables à ses complications, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance rénale et l’asthme.

Le ministère a dans ce sens réitéré son appel à l’ensemble des citoyens pour se conformer strictement les mesures préventives et porter correctement le masque, respecter la distanciation physique, laver régulièrement les mains et télécharger l’application “wiqaytna”, en plus d’éviter les rassemblements et le crachat dans les espaces publics afin de limiter la propagation de la pandémie.

Il a en outre invité les personnes présentant des symptômes évoquant une infection au coronavirus, notamment la température élevée, la toux, la perte d’odorat et les difficultés respiratoires, à contacter rapidement les services “Allo Yakada 080 100 47 47, “Allô SAMU 141″ou Allo 300.