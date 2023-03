Covid-19: le ministère de la Santé et de la Protection sociale actualise le protocole sanitaire

lundi, 6 mars, 2023 à 18:09

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a procédé, conformément aux recommandations de la 66ème réunion du Comité scientifique national, à l’actualisation du protocole thérapeutique et sanitaire national de prise en charge des cas de coronavirus, dans le cadre du Plan national de veille et de riposte à l’infection au Covid-19.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette quatrième actualisation intervient conformément au principe de graduation dans la gestion des urgences de santé public. Suite à l’amélioration significative de la situation épidémiologique nationale du Covid-19 et la diminution enregistrée du niveau de dangerosité et de létalité du Sars-Cov-2, et conformément aux recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, le ministère a décidé d’adopter et faire distribuer le protocole actualisé aux établissements de santé publics et privés.

Dans le même sens, le ministère informe l’ensemble des citoyens de l’arrêt de la publication du bulletin quotidien du Covid-19 à partir du lundi 6 mars 2023, faisant savoir qu’un bulletin hebdomadaire sera publié chaque vendredi soir sur le portail officiel du ministère et les plateformes de réseaux sociaux du ministère.

La même source indique que le Covid-19 représente toujours une urgence sanitaire mondiale et que le centre des opérations d’urgence de santé public continuera de suivre minutieusement la situation aux niveaux national et international et d’informer l’opinion publique sur tout développement lié à cette pandémie.

En outre, le ministère de la Santé et de la Protection sociale conseille aux personnes qui présentent des symptômes respiratoires de porter un masque, d’éviter de se mêler aux autres ou de se rendre dans des endroits fréquentés et de se rendre dans les établissements de santé pour diagnostic et recevoir le traitement approprié.

Le ministère rappelle également aux personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques la nécessité de compléter les doses de vaccination pour renforcer l’immunité contre le virus du Covid-19, conclut le communiqué.