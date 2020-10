Covid-19: A la mosquée Ryad à Rabat, les fidèles retrouvent la prière du Vendredi

vendredi, 16 octobre, 2020 à 17:33

Rabat – A l’instar de plusieurs mosquées du Royaume, la mosquée Ryad à Rabat a rouvert ses portes aux fidèles pour la reprise de la prière du Vendredi, et ce en application de la décision du ministère des Habous et des affaires islamiques concernant l’augmentation du nombre des mosquées ouvertes et l’accomplissement de la prière du Vendredi à partir d’aujourd’hui.

En mars dernier, l’Instance scientifique chargée des fatwa avait recommandé la fermeture temporaire des mosquées pour les cinq prières et celle du vendredi.

L’Imam de la mosquée Ryad a entamé son prêche par le verset 36 de sourate Annour (La Lumière) dans lequel le Tout-Puissant rend hommage à ceux qui fréquentent les mosquées :”Dans des maisons [des mosquées] qu’Allah a permis que l’on élève, et où Son Nom est invoqué; Le glorifient en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l’invocation d’Allah, de l’accomplissement de la Salât et de l’acquittement de la Zakât, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards”.

Il a par la suite souligné que tout musulman nourrit de tous ses voeux le souhait de faire partie de ceux qui aiment fréquenter les mosquées, ajoutant à cet égard que la mosquée est la source de tous les bienfaits et se veut un espace de prière et d’apprentissage et un lieu où l’on prêche la bonne parole.

La mosquée est aussi un cadre qui rassemble la communauté des musulmans et constitue le noyau d’une société unie par les liens de la piété, de l’amour, et de la foi, a-t-il souligné, relevant que c’est cela qui confère de la grandeur et de l’importance à la mission de la mosquée qui est également un lieu de communion, d’évocation de Dieu et de récitation du Saint Coran.

Il a affirmé que malgré le fait que la situation sanitaire n’est pas encore revenue à la normale, il a été procédé à la réouverture d’un certain nombre de mosquées et à la mobilisation des autorités concernées pour accompagner cette opération, en exigeant aux fidèles le respect des mesures sanitaires nécessaires.

Les fidèles ont tenu à respecter à cette occasion les règles préventives instaurées par le ministère pour l’accomplissement de la prière du Vendredi, dans de bonnes conditions, notamment la désinfection des mains avant l’accès à la mosquée, l’utilisation de tapis personnels de prière, ainsi que le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation sociale entre fidèles.

Plusieurs fidèles approchés par la MAP ont exprimé à cette occasion leur immense joie pour la réouverture des mosquées après plusieurs mois de fermeture et pour la reprise de la prière du Vendredi dans certaines mosquées, implorant le Tout Puissant de lever cette pandémie afin que la situation puisse revenir à la normale.

Ils ont souligné l’importance de prendre très au sérieux les mesures accompagnant la reprise progressive de l’accomplissement de la prière dans les mosquées, insistant également sur la nécessité de se comporter avec responsabilité et de respecter toutes les règles et mesures de protection.

Dans une déclaration similaire, le prêcheur de la mosquée, Miloud El Oukili, a souligné que la reprise de la prière du vendredi dans plusieurs mosquées du Royaume a mis du baume aux cœurs de tous les fidèles, eu égard à la sacralité dont jouit cet acte de vénération de Dieu dans la vie de tout musulman.

M. El Oukili a imploré Dieu, le Tout puissant, de permettre l’accomplissement de cette prière dans toutes les “Maisons d’Allah”, appelant les fidèles à respecter l’ensemble des mesures préventives recommandées par les autorités compétentes, pour que la prière du vendredi, comme les cinq quotidiennes, se déroule dans des conditions de sécurité sanitaire et de quiétude spirituelle.

Le ministère des Habous et des affaires islamiques avait annoncé, mardi, la décision de porter le nombre des mosquées ouvertes à 10.000 avec la possibilité d’y accomplir la prière du Vendredi ainsi que les cinq prières, à partir du 16 octobre 2020.

Le ministère a souligné dans un communiqué qu’il veillera à faire réussir cette opération et à en assurer le suivi, en coordination avec les autorités compétentes, ajoutant que les mêmes précautions sanitaires, prises dans les mosquées déjà ouvertes pour les cinq prières, seront tenues en compte pour la prière du Vendredi, de même que l’évolution de la situation épidémique aux niveaux national et local.