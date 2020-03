Covid-19: Newrest Rahal se mobilise pour l’amélioration de la restauration dans les hôpitaux

mardi, 31 mars, 2020 à 17:01

Casablanca – Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, Newrest Rahal Maroc annonce qu’il va s’employer, à partir de ce mercredi, à améliorer les prestations de restauration dans plusieurs établissements hospitaliers à Rabat, Casablanca, Marrakech et Oujda.

“Nous avons pris à notre charge l’amélioration des conditions de travail du corps médical dans les différents établissements hospitaliers, soit près de 1.000 personnes”, a indiqué Karim Rahal, Président-directeur général du groupe Rahal.

Dans un souci de minimiser les risques de contamination au nouveau coronavirus, cette amélioration consiste à mettre, gracieusement, à la disposition desdits établissements de la vaisselle jetable (gobelets, assiettes, couteaux, cuillères, fourchettes, etc.), aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant, tout au long de la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Sont concernés par ce nouveau dispositif de prévention le CHU Ibn Sina à Rabat (Hôpital Ibn Sina, Hôpital d’enfants, Maternité Souissi, Hôpital des spécialités, Institut National d’Oncologie, Centre National de santé reproductrice, Hôpital Moulay Youssef, Hôpital El Ayachi Salé, Internat des médecins internes et de la Ligue des cardiologues), le CHU Ibn Rochd à Casablanca (Hôpital Ibn Rochd, Hôpital d’enfants, Hôpital 20 Août, Centre Dentaire et Internat des médecins internes), le CHU Mohammed VI à Marrakech (Hôpital Arrazi, Hôpital Mère et Enfant, Hôpital Ibn Tofail et Hôpital Ibn Nafis), le CHU d’Oujda, le CHR Al Farabi d’Oujda et la polyclinique Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la même ville.

Par ailleurs, M. Rahal a fait savoir que les médecins et infirmiers ayant été isolés de leurs familles pour éviter tout risque de contamination bénéficieront de l’initiative visant à “améliorer quantitativement et qualitativement les prestations de restauration”.

Il a précisé que le groupe Rahal a apporté une contribution de 300.000 dirhams en vue de soutenir la Fédération marocaine des arts culinaires (FMAC) dans ses actions pour la restauration du personnel logé dans les hôtels.