Covid-19 : Aucun nouveau cas de contamination n’a été enregistré dans les établissements pénitentiaires de sept régions

jeudi, 7 mai, 2020 à 23:57

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti, d’une façon catégorique, les allégations de l’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) prétendant qu’un officier et des éléments de la police à Tiflet avaient interdit à une équipe de journalistes de la chaîne “Al Amazighiya” de réaliser un reportage, à l’occasion du mois de Ramadan, et de les avoir agressés physiquement et verbalement.